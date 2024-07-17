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Военное обозрение

Чехия поможет Украине открыть производство чешских штурмовых винтовок CZ BREN 2 и боеприпасов для них

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Источник изображения: topwar.ru

Чехия становится одним из основных партнеров Украины в производстве оружия и боеприпасов, Киев и Прага подписали два соглашения о совместном производстве оружия. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Сегодня в Праге состоялась встреча чешского и украинского премьеров, в ходе которой стороны подписали два соглашения по строительству двух заводов на Украине. Один завод будет производить чешские винтовки, а второй — боеприпасы, скорей всего, для выпускаемых винтовок. Предварительно, речь идет о штурмовых винтовках CZ BREN 2, на производство которых Киев получил лицензию.

Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод – соглашение подписано между Sellier & Bellot и «Укроборонсервис». Второе соглашение между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием, с точки зрения безопасности не буду сейчас называть название,

— заявил Шмыгаль.

О производстве чешской винтовки CZ BREN 2, которую на Украине будут выпускать под названием Sich (Сич), говорилось в октябре прошлого года. Одновременно чехи пообещали развернуть линию по выпуску боеприпасов для этого оружия. По-видимому, оба проекта стартуют в ближайшее время.

В Чехии CZ BREN 2 называют «чешским ответом Калашникову», заявляя о ее надежности. Штурмовая винтовка разработана чешской компанией CZ-UB на базе 5,56-мм автомата CZ-805 BREN. CZ BREN 2 имеет массу в 3,05 кг и быстросъемный ствол, использует газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня. Выпускается под патрон двух калибров: 5,56x45 мм и 7,62×39 мм, магазин под 30 патронов.

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Страны
Украина
Чехия
Компании
Укроборонпром
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