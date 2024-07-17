"Кулибин-клуб" ищет и поддерживает новые решения по дронам по всей РФ

Лучшие варианты передают военнослужащим в зоне СВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июля. /ТАСС/. "Кулибин-клуб" Народного фронта занимается поиском решений в сфере беспилотных аппаратов, как наземных и морских, так и летательных. Лучшие варианты передают военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщил ТАСС представитель "Кулибин-клуба" Артем Старостин.

"Народный фронт в формате "Кулибин-клуба" ищет стартапы, современных "кулибиных", которые занимаются производством и разработкой новых решений в области беспилотных авиационных систем, в области летающих, плавающих и наземных дронов. Эта работа идет по всей стране, наши региональные отделения собирают информацию о разработчиках, оказывают содействие - информационное, по взаимодействию с органами власти, и лучшие разработки Народный фронт приобретает, чтобы решать проблемы непосредственно на передовой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, приоритет отдается компаниям, которые уже непосредственно работают с военными частями.

"Благодаря этому они и мы получаем информацию, как говорится, "из окопа", тем самым мы оперативно решаем актуальные вопросы", - пояснил Старостин.

"Сюда, на "Архипелаг", мы приехали тоже увидеть, скажем так, поймать лучших разработчиков, у которых можно в дальнейшем уже приобретать их продукт. И очень отрадно видеть, что здесь и много школьников и представителей старшего поколения - все дают современные эффективные решения", - добавил представитель "Кулибин-клуба".

Об интенсиве

"Архипелаг" - ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году интенсив проходит с 8 по 21 июля в Сахалинской области.

Основными площадками проведения мероприятия выступают Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый на юге острова. Одно из ключевых направлений форума - проработка сценариев применения дронов для построения долгосрочных планов развития отрасли беспилотной авиации в России.

Организаторы интенсива - Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТИ 2035.