В комитете ГД ответили на вопрос о развитии "оборонки" в РФ

Депутат Гутенев: главное в развитии "оборонки" – появление новейших разработок

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. Оборонная промышленность занимается не только военными заказами государства и экспортом вооружений, но еще и выпуском высокотехнологичной гражданской продукции, рассказал глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

в интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос, как сейчас ощущает себя "оборонка" в РФ. "Оборонка – это не только гособоронзаказ, военно-техническое сотрудничество и экспорт вооружений, но еще и высокотехнологичная гражданка. В 2023 году объем выпуска гражданской продукции вырос на 27 процентов. ГОЗ при этом был выполнен практически на 100 процентов", – сказал Гутеневв интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос, как сейчас ощущает себя "оборонка" в РФ.

Он отметил, что объемы гособоронзаказа существенно выросли: в два раза больше стали выпускать реактивных систем залпового огня, снарядов к ним – в восемь раз больше, в 3,5 раза увеличилось число танков, которые сходят с конвейера. Самоходных артиллерийских установок стали выпускать в десять раз больше, буксируемых установок – в 14 раз, выстрелов к минометам – в двадцать раз.

"Но самое главное – это появление новейших разработок: Су-57, тяжелые огнеметные системы ТОС-2, система дистанционного минирования "Земледелие" и другие", – отметил депутат.

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