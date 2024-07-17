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РИА Новости

В комитете ГД ответили на вопрос о развитии "оборонки" в РФ

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

Депутат Гутенев: главное в развитии "оборонки" – появление новейших разработок

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. Оборонная промышленность занимается не только военными заказами государства и экспортом вооружений, но еще и выпуском высокотехнологичной гражданской продукции, рассказал глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

"Оборонка – это не только гособоронзаказ, военно-техническое сотрудничество и экспорт вооружений, но еще и высокотехнологичная гражданка. В 2023 году объем выпуска гражданской продукции вырос на 27 процентов. ГОЗ при этом был выполнен практически на 100 процентов", – сказал Гутенев в интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос, как сейчас ощущает себя "оборонка" в РФ.

Он отметил, что объемы гособоронзаказа существенно выросли: в два раза больше стали выпускать реактивных систем залпового огня, снарядов к ним – в восемь раз больше, в 3,5 раза увеличилось число танков, которые сходят с конвейера. Самоходных артиллерийских установок стали выпускать в десять раз больше, буксируемых установок – в 14 раз, выстрелов к минометам – в двадцать раз.

"Но самое главное – это появление новейших разработок: Су-57, тяжелые огнеметные системы ТОС-2, система дистанционного минирования "Земледелие" и другие", – отметил депутат.

Ранее радио Sputnik писало, сколько специалистов за полтора года привлечено в ОПК.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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