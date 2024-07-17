Войти
ТАСС

Захарова: экс-посол США в ФРГ опоздал с идеями федерализации Украины

381
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Дипломат обратила внимание на заявление помощника бывшего президента США Дональда Трампа, экс-посла в ФРГ Ричарда Гренелла, который "предложил создать автономные зоны на Украине"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл поздно вспомнил о федерализации Украины, когда страна лишилась будущего. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявление помощника бывшего президента США Дональда Трампа, экс-посла в ФРГ Ричарда Гренелла, который "предложил создать автономные зоны на Украине". "Где же ты был, Рик, когда на столе у международного сообщества находились минские договоренности, посвященные именно этому, а Россия в их поддержку делала максимум возможного и призывала к поиску формы федерализации Украины для сохранения ее целостности?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Гренелл "тогда был послом США в Берлине и призывал немцев отказаться от строительства газопровода "Северный поток", грубо вмешиваясь во внутренние дела России и Германии". "Теперь немцы без газа и экономики, а украинцы без страны и стабильного будущего", - заключила официальный представитель МИД РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
11.08.2016
Россия инвестирует в "фабрики троллей" (Polska, Польша)
10.08.2016
Американцы инвестируют в новые бомбы, хотя Обама мечтал о другом (Polityka, Польша)
27.06.2016
Профессор Оборонного университета Японии Масамори Сасэ: НАТО нельзя ослаблять бдительность в отношении России
10.06.2016
НАТО хочет поручить Норвегии зону ответственности на востоке (Aftenposten, Норвегия)
03.06.2016
НАТО под давлением России с трудом удается сохранить авторитет
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 12:26
  • 5
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"
  • 17.07 06:29
  • 1
Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки
  • 17.07 06:23
  • 2682
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 06:09
  • 289
Космонавтика Илона Маска
  • 16.07 23:35
  • 531
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.07 17:38
  • 0
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
  • 16.07 16:56
  • 0
Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой
  • 16.07 13:02
  • 2
Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота
  • 16.07 11:03
  • 1
Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины
  • 16.07 10:27
  • 1
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 16.07 09:58
  • 1
Глава Бюро нацбезопасности Польши: мы должны думать о конфликте с Россией в горизонте нескольких лет (Wirtualna Polska, Польша)
  • 16.07 09:45
  • 3
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 09:16
  • 3
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16