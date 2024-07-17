Захарова: экс-посол США в ФРГ опоздал с идеями федерализации Украины

Дипломат обратила внимание на заявление помощника бывшего президента США Дональда Трампа, экс-посла в ФРГ Ричарда Гренелла, который "предложил создать автономные зоны на Украине"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл поздно вспомнил о федерализации Украины, когда страна лишилась будущего. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявление помощника бывшего президента США Дональда Трампа, экс-посла в ФРГ Ричарда Гренелла, который "предложил создать автономные зоны на Украине". "Где же ты был, Рик, когда на столе у международного сообщества находились минские договоренности, посвященные именно этому, а Россия в их поддержку делала максимум возможного и призывала к поиску формы федерализации Украины для сохранения ее целостности?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Гренелл "тогда был послом США в Берлине и призывал немцев отказаться от строительства газопровода "Северный поток", грубо вмешиваясь во внутренние дела России и Германии". "Теперь немцы без газа и экономики, а украинцы без страны и стабильного будущего", - заключила официальный представитель МИД РФ.