В США рассказали о превращении высокоточных Excalibur в «болванку»

Newsweek: российские средства РЭБ превратили снаряд Excalibur в «болванку»

Переданные Киеву высокоточные артиллерийские снаряды M982 Excalibur превратились в «болванку» из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом эксперт Шиау-шян Лю рассказал в интервью Newsweek.

«Российские меры радиоэлектронной борьбы на Украине сделали высокоточные боеприпасы американского производства неэффективными. Например, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды Excalibur и управляемые авиабомбы JDAM сейчас практически бесполезны», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что стратегия России по противодействию высокоточному оружию из США оказалась действенной.

В мае польское издание Interia писало, что Пентагон начал вывозить с Украины высокоточные управляемые снаряды Excalibur из-за неэффективности.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» превосходит Excalibur по помехозащищенности. Американский боеприпас использует GPS для наведения на цель, а российский наводится при помощи лазерного луча.