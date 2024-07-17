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В США рассказали о превращении высокоточных Excalibur в «болванку»

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Фото: Cheney Orr / Reuters
Фото: Cheney Orr / Reuters.

Newsweek: российские средства РЭБ превратили снаряд Excalibur в «болванку»

Переданные Киеву высокоточные артиллерийские снаряды M982 Excalibur превратились в «болванку» из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом эксперт Шиау-шян Лю рассказал в интервью Newsweek.

«Российские меры радиоэлектронной борьбы на Украине сделали высокоточные боеприпасы американского производства неэффективными. Например, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды Excalibur и управляемые авиабомбы JDAM сейчас практически бесполезны», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что стратегия России по противодействию высокоточному оружию из США оказалась действенной.

В мае польское издание Interia писало, что Пентагон начал вывозить с Украины высокоточные управляемые снаряды Excalibur из-за неэффективности.

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что российский управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» превосходит Excalibur по помехозащищенности. Американский боеприпас использует GPS для наведения на цель, а российский наводится при помощи лазерного луча.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
JDAM
M982 Excalibur
Краснополь
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
GPS
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