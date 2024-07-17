«Германия сама напрашивается»: турецкие читатели обсудили уничтожение российским «Искандером» ЗРК IRIS-T ВСУ

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Российская баллистическая ракета нанесла точный удар по комплексу ПВО немецкого производства. Об этом сообщали СМИ в разных странах мира, в том числе и в Турции.

Там появилась заметка о данном событии в местном издании Haber 7.

Комментируя ее, турецкие читатели обсудили уничтожение российским «Искандером» ЗРК IRIS-T, ранее принадлежавшего ВСУ. Неожиданно многие из них выразили искреннее восхищение действиями ВС России, назвав их «отличной работой».

По их мнению, немцы напрасно поставляют вооружение боевикам киевского режима, создавая проблемы самим себе.

Вы даете оружие, украинцы атакуют Россию, а она должна сидеть сложа руки? Стало очевидно, кто хочет войны, а кто – мира, Германия сама напрашивается

- написал один из турецких читателей.

Турки советуют немцам не злить Москву, так как Вооруженные силы ФРГ не имеют возможности эффективно противодействовать армии России.

Германию возьмут за пару дней

- предположил один из турецких комментаторов.

Украина хорошо сопротивлялась, ей предоставили столько оружия, но на этом все

- считает он.

Турецкие читатели посоветовали руководству ФРГ сосредоточиться на автопроизводстве, а не заниматься ракетами.

Граждане Турции положительно отзываются о российском лидере Владимире Путине и советуют своему правительству начать поставки оружия и техники для Вооруженных сил РФ.

Бей, Путин, Зеленского, слугу европейцев, браво, Путин

- написал один из них.