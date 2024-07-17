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ТАСС

NYT: Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с РФ

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Украинский военный
Украинский военный.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Газета отметила, что руководство страны занимается разработкой плана, который позволит остановить конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Власти Украины планируют прекратить боевые действия с Россией путем мирных переговоров. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, руководство страны занимается разработкой плана, который позволит остановить конфликт с Россией. По оценкам издания, о соответствующем намерении Киева свидетельствует недавнее заявление президента страны Владимира Зеленского. Так, ранее он выразил мнение, что для разрешения конфликта необходимо присутствие представителей России на предстоящем второй саммите по Украине.

15 июля Зеленский заявил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, ее подготовка должна завершиться к ноябрю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не понимает, какое мероприятие Зеленский имел в виду.

В Бюргенштоке по инициативе Киева 15-16 июня ​​​​​проходила конференция по Украине. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско. 

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