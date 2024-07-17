В Италии спустили на воду последний патрульный корабль типа PPA

На верфи Riva Trigoso компании Fincantieri состоялся спуск на воду седьмого многоцелевого патрульного корабля "Доменико Миллелире" класса PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura). Как отмечает Naval News, это второй корабль в данной серии, выполненный в так называемой полной конфигурации.

В церемонии спуска на воду участвовали заместитель командующего ВМС Италии вице-адмирал Джузеппе Берутти Берготто, директор Управления военно-морских вооружений (NAVARM) вице-адмирал Джузеппе Аббамонте и заместитель директора Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR) Массимо Сциальпи. Директор подразделения Fincantieri Naval Vessels Дарио Десте присутствовал на мероприятии вместе с топ-менеджерами компаний Fincantieri и Leonardo, входящих в состав консорциума, ответственного за разработку и производство семи кораблей PPA.

Многоцелевой патрульный корабль "Доменико Миллелире", Италия Naval News/Giorgio Arra

Седьмой корабль серии заложили в июле 2022 года. Его планируют передать ВМС Италии к третьему кварталу 2026 года. Полная конфигурация подразумевает максимальное оснащения средствами для решения задач ПВО и противолодочной борьбы, а также для ведения боевых действий с надводными угрозами.

К настоящему времени на вооружении ВМС Италии находятся три корабля PPA: "Паоло Таон ди Ревель" и "Франческо Морозини" выполнены в облегченной версии, которая предполагает решение задач самообороны, а "Раймондо Монтекукколи" построен в улучшенной легкой конфигурации, что означает наличие средств ПВО. Сейчас этот корабль выполняет задачи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Четвертый корабль "Джованни делле Банде Нере" – первый в серии в полной конфигурации. По информации Naval News, его собираются передать итальянскому флоту осенью.

Еще два корабля в улучшенной легкой конфигурации, "Маркантонио II Колонна" и "Руджеро ди Лаурия", спущены на воду в ноябре 2022 года и в октябре 2023 года соответственно. Их поставка ожидается в декабре 2024 года и в августе 2025 года.

Полное водоизмещение патрульного корабля "Доменико Миллелире" достигает 6200 тонн, длина корпуса – 143 метра, ширина – 16,5 метра, осадка – 5 метров. Оснащенный дизель-газотурбинной энергетической установкой, корабль развивает скорость до 31,6 узла. Дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – 120 человек.

Вооружение корабля включает 127-мм орудие от группы Leonardo и 76-мм артустановку с управляемыми боеприпасами, два 25-мм дистанционно управляемых арткомплекса, две установки вертикального пуска для зенитных ракет "Астер-30", противокорабельные ракеты "Тесео" и 324-мм торпедные аппараты.