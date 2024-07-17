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В Италии спустили на воду последний патрульный корабль типа PPA

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На верфи Riva Trigoso компании Fincantieri состоялся спуск на воду седьмого многоцелевого патрульного корабля "Доменико Миллелире" класса PPA (Pattugliatore Polivalente d'Altura). Как отмечает Naval News, это второй корабль в данной серии, выполненный в так называемой полной конфигурации.

В церемонии спуска на воду участвовали заместитель командующего ВМС Италии вице-адмирал Джузеппе Берутти Берготто, директор Управления военно-морских вооружений (NAVARM) вице-адмирал Джузеппе Аббамонте и заместитель директора Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR) Массимо Сциальпи. Директор подразделения Fincantieri Naval Vessels Дарио Десте присутствовал на мероприятии вместе с топ-менеджерами компаний Fincantieri и Leonardo, входящих в состав консорциума, ответственного за разработку и производство семи кораблей PPA.

Многоцелевой патрульный корабль "Доменико Миллелире", Италия

Naval News/Giorgio Arra


Седьмой корабль серии заложили в июле 2022 года. Его планируют передать ВМС Италии к третьему кварталу 2026 года. Полная конфигурация подразумевает максимальное оснащения средствами для решения задач ПВО и противолодочной борьбы, а также для ведения боевых действий с надводными угрозами.

К настоящему времени на вооружении ВМС Италии находятся три корабля PPA: "Паоло Таон ди Ревель" и "Франческо Морозини" выполнены в облегченной версии, которая предполагает решение задач самообороны, а "Раймондо Монтекукколи" построен в улучшенной легкой конфигурации, что означает наличие средств ПВО. Сейчас этот корабль выполняет задачи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Четвертый корабль "Джованни делле Банде Нере" – первый в серии в полной конфигурации. По информации Naval News, его собираются передать итальянскому флоту осенью.

Еще два корабля в улучшенной легкой конфигурации, "Маркантонио II Колонна" и "Руджеро ди Лаурия", спущены на воду в ноябре 2022 года и в октябре 2023 года соответственно. Их поставка ожидается в декабре 2024 года и в августе 2025 года.

Полное водоизмещение патрульного корабля "Доменико Миллелире" достигает 6200 тонн, длина корпуса – 143 метра, ширина – 16,5 метра, осадка – 5 метров. Оснащенный дизель-газотурбинной энергетической установкой, корабль развивает скорость до 31,6 узла. Дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – 120 человек.

Вооружение корабля включает 127-мм орудие от группы Leonardo и 76-мм артустановку с управляемыми боеприпасами, два 25-мм дистанционно управляемых арткомплекса, две установки вертикального пуска для зенитных ракет "Астер-30", противокорабельные ракеты "Тесео" и 324-мм торпедные аппараты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Fincantieri
OCCAR
Проекты
Aster ЗУР
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