Войти
Военное обозрение

Bloomberg: соратник Трампа предложил создать на Украине «автономные зоны» и не принимать страну в НАТО

392
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Чем больше заявлений об Украине делают Дональд Трамп и его однопартийцы, тем отчетливее вырисовывается та «катастрофа», которая ожидает киевский режим в случае возвращения экс-президента США в Белый дом.

Так, еще совсем недавно западные союзники Киева обеспокоились выбором кандидатуры Джеймса Вэнса на пост вице-президента США в случае победы Трампа на выборах. Сенатор от штата Огайо известен своей «антиукраинской» позицией.

В то же время издание Bloomberg пишет, что не в пользу Украины выступает и еще один соратник кандидата в президенты США от Республиканской партии Ричард Гренелл. Авторы статьи напомнили, что в годы президентства Трампа он занимал пост посла в ФРГ, а также исполнял обязанности директора национальной разведки.

При этом журналисты отметили, что в случае победы республиканца на выборах этой осенью, Гренелл также, с большой долей вероятности, получит должность в новой администрации.

Касательно же его позиции в отношении Украины, он считает, что для прекращения текущего конфликта на ее территории нужно создать некие «автономные зоны». О необходимости проработать подобный вариант Гренелл заявил на съезде республиканцев в Милуоки.

Кроме того, экс-посол США в Германии подчеркнул, что Украина не должна становиться членом НАТО в ближайшее время.

В данном случае не совсем понятно, о каких «автономных зонах» говорит соратник Трампа. Если он таковыми называет новые территории РФ, пытаясь вернуться к некому подобию минских соглашений, то такой вариант сегодня уже абсолютно неактуален.

Четыре новых региона, вошедших в состав России на основании референдумов, проведенных в 2022 году, а также Крым являются территорией нашей страны, что закреплено в Конституции. Поэтому какие-либо обсуждения их «автономии» противоречат Основному закону РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
25.08.2016
Россия действительно может вторгнуться на Украину? (Atlantico, Франция)
16.08.2016
Мы должны отойти от НАТО, если не хотим воевать (Goteborgs-Posten, Швеция)
10.08.2016
Американцы инвестируют в новые бомбы, хотя Обама мечтал о другом (Polityka, Польша)
27.06.2016
Профессор Оборонного университета Японии Масамори Сасэ: НАТО нельзя ослаблять бдительность в отношении России
10.06.2016
НАТО хочет поручить Норвегии зону ответственности на востоке (Aftenposten, Норвегия)
03.06.2016
НАТО под давлением России с трудом удается сохранить авторитет
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 12:26
  • 5
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"
  • 17.07 06:29
  • 1
Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки
  • 17.07 06:23
  • 2682
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 06:09
  • 289
Космонавтика Илона Маска
  • 16.07 23:35
  • 531
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.07 17:38
  • 0
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
  • 16.07 16:56
  • 0
Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой
  • 16.07 13:02
  • 2
Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота
  • 16.07 11:03
  • 1
Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины
  • 16.07 10:27
  • 1
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 16.07 09:58
  • 1
Глава Бюро нацбезопасности Польши: мы должны думать о конфликте с Россией в горизонте нескольких лет (Wirtualna Polska, Польша)
  • 16.07 09:45
  • 3
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 09:16
  • 3
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16