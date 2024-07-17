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Чем больше заявлений об Украине делают Дональд Трамп и его однопартийцы, тем отчетливее вырисовывается та «катастрофа», которая ожидает киевский режим в случае возвращения экс-президента США в Белый дом.

Так, еще совсем недавно западные союзники Киева обеспокоились выбором кандидатуры Джеймса Вэнса на пост вице-президента США в случае победы Трампа на выборах. Сенатор от штата Огайо известен своей «антиукраинской» позицией.

В то же время издание Bloomberg пишет, что не в пользу Украины выступает и еще один соратник кандидата в президенты США от Республиканской партии Ричард Гренелл. Авторы статьи напомнили, что в годы президентства Трампа он занимал пост посла в ФРГ, а также исполнял обязанности директора национальной разведки.

При этом журналисты отметили, что в случае победы республиканца на выборах этой осенью, Гренелл также, с большой долей вероятности, получит должность в новой администрации.

Касательно же его позиции в отношении Украины, он считает, что для прекращения текущего конфликта на ее территории нужно создать некие «автономные зоны». О необходимости проработать подобный вариант Гренелл заявил на съезде республиканцев в Милуоки.

Кроме того, экс-посол США в Германии подчеркнул, что Украина не должна становиться членом НАТО в ближайшее время.

В данном случае не совсем понятно, о каких «автономных зонах» говорит соратник Трампа. Если он таковыми называет новые территории РФ, пытаясь вернуться к некому подобию минских соглашений, то такой вариант сегодня уже абсолютно неактуален.

Четыре новых региона, вошедших в состав России на основании референдумов, проведенных в 2022 году, а также Крым являются территорией нашей страны, что закреплено в Конституции. Поэтому какие-либо обсуждения их «автономии» противоречат Основному закону РФ.