Министр обороны Израиля считает, что соглашение с ХАМАС близко как никогда

Иерусалим. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении радикальной группировкой ХАМАС заложников близка как никогда, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщили во вторник израильские СМИ.

"Когда достижение соглашения было невозможно, я вам это говорил. Теперь соглашение возможно, поэтому я говорю вам: оно близко как никогда", - приводят СМИ слова министра на встрече с родственниками наблюдательниц полевой разведки, убитых 7 октября прошлого года боевиками ХАМАС..

"В силовых ведомствах - армии обороны Израиля, службе безопасности Шин-Бет, разведывательной службе "Моссад" - существует единое мнение, что нет никаких непреодолимых препятствий с точки зрения безопасности для заключения такой сделки", - цитируют СМИ Галанта.

При этом он подчеркнул важность "финализировать процесс в ближайшие дни, до отъезда премьер-министра Израиля в США или во время визита".

"После сделать это будет гораздо сложнее", - добавил министр.

Премьер Биньямин Нетаньяху собирается посетить США на будущей неделе. В программе визита - выступление в конгрессе США и переговоры с президентом Джо Байденом.

Возобновление непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта, Катара и США стало возможным после того, как радикальная палестинская группировка отказалась от прежнего требования полного прекращения израильской стороной военных действий и вывода всех войск из Газы в качестве условия для запуска поэтапного плана урегулирования в анклаве.

В Израиле заявили, что такая позиция ХАМАС открывает возможность для достижения договоренности.

На прошлой неделе переговоры об условиях сделки, предусматривающей прекращение вооруженного конфликта в Газе, возвращение захваченных ХАМАС израильских заложников в обмен на освобождение части палестинских заключенных, вели в Дохе директор ЦРУ США Уильям Бернс, премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа и глава разведки Египта Аббас Камель.

На этой неделе, по сообщению газеты The Times of Israel, израильская сторона, как ожидается, отправит на переговоры делегацию на уровне экспертов.