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ТАСС

Уральская компания подтвердила слова о награде в 15 млн за первый сбитый F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: ABACA via Reuters Connect

Об установлении премии ранее сообщил на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор компании Сергей Шмотьев

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уральская компания "Форэс" намерена выплатить награду в 15 млн рублей российским бойцам, когда они уничтожат первый истребитель F-16 в зоне спецоперации. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора компании по социальной работе Илья Потанин на видео, опубликованном Минобороны России.

"Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. <…> За уничтожение первого вознаграждение составит 15 млн рублей", - сказал он по случаю вручения военнослужащим группировки войск "Центр" сертификатов на выплату денежных средств за уничтожение западных танков на авдеевском направлении.

Ранее об установлении премии в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16 ТАСС сообщил на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор компании Сергей Шмотьев.

О передаче истребителей F-16 Украине

10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переданные истребители будут базироваться на украинской территории, однако отказался уточнить, сколько самолетов в общей сложности намечается поставить Киеву.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители, в случае их появления у ВСУ, будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

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