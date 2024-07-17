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На Восточном начался третий этап испытаний техкомплекса «Ангары»

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

«Роскосмос»: на Восточном начался третий этап испытаний техкомплекса «Ангары»

На космодроме Восточный начался третий этап комплексных испытаний технического комплекса ракеты космического назначения «Ангара». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В настоящее время специалисты приступили к разбору «пакета» электрозаправочного макета «Ангара-НЖ», который «помещен на револьверный стенд для поэтапной отстыковки боковых блоков». «Также в рамках третьего этапа осуществят транспортировку блоков макета на склад», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что в ходе четвертого этапа испытаний планируется провести перекладку составных частей «Ангары-НЖ» на комплект средств хранения.

В феврале госкорпорация сообщила, что на Восточном завершена сборка «пакета» тяжелой ракеты «Ангара-А5».

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
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