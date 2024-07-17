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ВКС России получили новую партию перехватчиков МиГ-31БМ: почему "Лисогоны" ценятся особенно высоко (Military Watch Magazine, США)

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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Источник изображения: © РИА Новости Антон Денисов

MWM: новая партия перехватчиков МиГ-31БМ поступила на вооружение ВКС России

15 июля Минобороны России получило первую в этом году партию перехватчиков МиГ-31БМ, пишет MWM. Этот самолет опережает западных конкурентов по дальности действия и развивает самую высокую в мире крейсерскую скорость, а также несет крупнейший в мире бортовой радар.

15 июля Минобороны России получило первую в этом году партию перехватчиков МиГ-31БМ(по классификации НАТО: Foxhound или “Лисогон”) после ремонта и модернизации на авиазаводе “Сокол”. Производство МиГ-31 было прекращено в 1994 году в связи с охватившим постсоветскую Россию беспрецедентным экономическим кризисом, однако из-за резкого сокращения парка после распада Советского Союза более сотни неиспользованных и относительно сохранных планеров все еще находятся на консервации и доступны для эксплуатации после ремонта. Это позволило Минобороны России вложиться в увеличение количества МиГ-31 на дежурстве после эскалации российско-украинских боевых действий в 2022 году.

МиГ-31разрабатывался для дальнего патрулирования, чтобы обеспечить безопасность обширных заполярных и среднеазиатских регионов Советского Союза, где не было плотной сети наземной ПВО для обеспечения безопасности и не хватало баз для более легких самолетов меньшей дальности. Таким образом “Лисогон” не только опережает западных конкурентов по дальности действия, но и развивает самую высокую в мире крейсерскую скорость(близкую к 2,3 Маха), а также несет крупнейший в мире бортовой радар Н007 “Заслон”, который минимум втрое больше западных аналогов по размерам.

МиГ-31БМ поступил на вооружение в 2009 году как глубокая модернизация перехватчика советской эпохи с новой РЛС и авионикой. Кроме того, в корпус самолета был внесен ряд улучшений, а бортовое вооружение пополнилось новыми ракетами “воздух – воздух”: Р-77-1, Р-37М и Р-74.

МиГ-31БМ долгое время считался самым эффективным российским самолетом по возможностям воздушного боя, и его уникально высокие характеристики были продемонстрированы на украинском театре военных действий. В частности, мощный радар перехватчика позволил ему поражать самолеты противника на огромных расстояниях ракетами Р-37М с дальностью действия 400 километров, без поддержки сторонних средств, таких как наземные радары или бортовые системы раннего предупреждения и управления. Радар был спроектирован так, чтобы “прожигать” своей огромной мощностью любые средства противодействия радиоэлектронной борьбе. Более того, из-за гораздо более высокой крейсерской скорости и потолка выпущенные МиГ-31 ракеты имеют при запуске значительно бóльшую энергию по сравнению с аналогами, выпущенными с истребителя Су-35.

Ценность МиГ-31БМ только возросла по мере нагнетания ситуации в Арктике. Кроме того, новые наземные системы ПВО стали все чаще полагаться на данные наведения с сопровождающих самолетов, чтобы использовать их дальность действия по максимуму, — и “Лисогон” идеален для этой задачи.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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