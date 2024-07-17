Истребители F/A-18 ВВС Австралии оснастят американскими гиперзвуковыми крылатыми ракетами HACM

Источник изображения: topwar.ru

Управление подотчетности правительства США (GAO) сообщило в июне, что австралийские Королевские военно-воздушные силы (RAAF) проведут в Австралии испытания гиперзвукового оружия. Помимо этого, истребители F/A-18E Super Hornet ВВС Австралии оснастят американскими гиперзвуковыми крылатыми ракетами HACM.

Об этом сообщается в журнале Australian Defence со ссылкой на министерство обороны страны.

В рамках соглашения SCIFiRE США и Австралия продолжают сотрудничать в проектировании и разработке HACM, включая усилия по интеграции HACM на истребители F/A-18F RAAF и использование испытательной инфраструктуры Австралии для летных испытании

- сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Предполагается, что эти самолеты будут стоять на вооружении австралийских ВВС до 2040 года.

Источник изображения: topwar.ru

Американские Военно-воздушные силы закупят 13 ракет HACM для испытаний, которые, как ожидается, начнутся в октябре текущего года и продлятся до марта 2027 года. Когда начнется австралийская часть испытаний, пока неизвестно. Выбор для испытательных мероприятий Австралии связан с тем, что там имеются большие площади незаселенных территорий, в то время как в США таких условий нет.

Источник изображения: topwar.ru

Новая ракета воздушного базирования разрабатывается американской компанией Raytheon в сотрудничестве с Northrop Grumman с 2022 года. Предполагается передать ее на вооружение ВВС США в 2027 году. Первоначально ее планируют интегрировать с истребителем F-15E Strike Eagle, а позже – и с другими платформами.