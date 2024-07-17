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Военное обозрение

Экс-генсек НАТО возглавит комиссию по реформированию британской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Экс-генсек НАТО Джордж Робертсон по поручению нового премьер-министра Кира Стармера возглавит комиссию по реформированию Вооруженных сил Великобритании.

Как сообщает информационное агентство Reuters, соответствующее поручение исходит от британского правительства, разработавшего комплекс мер, направленных на усиление армии страны на фоне якобы существующих угроз со стороны "смертоносного квартета" стран, в который Лондон включает Россию, Китай, Иран и КНДР.

При этом Робертсон отмечает, что вышеназванные страны усиливают сотрудничество между собой. И, исходя из этого, по мнению экс-генсека НАТО, альянс должен обладать возможностью противостоять этому квартету, а также другим возможным угрозам. Робертсон также добавил, что считает вызов со стороны Китая угрозой, к которой необходимо отнестись предельно серьезно.

Комиссия по реформированию британской армии предоставит руководству страны отчет о результатах проделанной работы уже в первой половине 2025 года.

Поручивший Робертсону возглавить комиссию новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что британские вооруженные силы в настоящее время находятся в весьма "опустошенном" состоянии, в связи с чем необходимо значительно увеличить расходы на оборону.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена усилить проверки российского нефтяного танкерного флота, фактически возобновив на протяжении нескольких веков бывших традиционными для этой страны пиратские рейды.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Китай
КНДР
Россия
Проекты
NATO
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