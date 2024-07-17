Начальник Генштаба ВС РФ поставил новые задачи перед группировкой "Восток"

Герасимов отметил успехи ВС РФ в Урожайном и поставил новые задачи перед бойцами

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Восток" при освобождении Урожайного в ДНР и поставил новые задачи перед военнослужащими, сообщили в Минобороны.

Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.

"Подводя итоги заслушивания, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия", – говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Глава Генштаба ВС РФ также вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного. Генерал поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях.

Герасимов пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими во взятии села, которые рассказали о подготовке и непосредственно штурме населенного пункта.

Как сообщили в Минобороны, начальнику Генштаба также представили образцы боевых роботизированных комплексов, которые применяются в штурмовых действиях подразделениями группировки войск "Восток".

Ранее радио Sputnik сообщало об освобождении ВС России в ДНР населенного пункта Спорное и одного из районов в Часовом Яре.