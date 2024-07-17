Войти
ТАСС

Боррель сообщил о разногласиях по ситуации на Украине в ЕС

375
0
0
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Alberto Ortega/ Europa Press via Getty Images

При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности добавил, что такой сплоченности ЕС не было в отношении конфликта на Ближнем Востоке

МАДРИД, 16 июля. /ТАСС/. Мнения членов Евросоюза по ситуации на Украине начали расходиться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы были очень едины перед лицом войны на Украине, - сказал он в интервью испанской телекомпании TVE. - Теперь начинают появляться несогласия [во мнениях], и вы видели позицию Венгрии, но до настоящего момента мы были очень едины". При этом Боррель добавил, что такой сплоченности ЕС не было в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Что касается недавних визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в разные страны, в том числе в Россию, глава дипломатии ЕС сказал, что "внешняя политика в Европе является компетенцией государств-членов [сообщества]". "Если Венгрия как независимая суверенная страна хочет пойти и увидеться с кем хочет, это ее право, пока она не идет вразрез с той политикой, которая принята в качестве общей политики", - добавил Боррель.

С 2 по 11 июля Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Обсуждение потенциальных мирных инициатив без участия Еврокомиссии и даже без разрешения Брюсселя вызвало взрыв возмущения в руководстве ЕС, где сочли, что Венгрия подрывает европейское единство и курс Еврокомиссии на максимально высокий уровень поддержки Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
26.09.2018
Война в третьем мире
10.05.2018
Запреты – двигатель прогресса
13.12.2017
Военное сотрудничество: Сербия ближе с Западом или с Востоком?
12.08.2014
Заряженный воздух
28.07.2014
Авиасалон в Farnborough: боевые крылья мира XXI века
12.11.2009
Двенадцать мудрецов: вперед за белым львом
15.09.2008
Салон гидроавиации в Геленджике выходит на новый уровень. Самые большие в мире самолеты-амфибии пошли в серийное производство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 12:26
  • 5
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"
  • 17.07 06:29
  • 1
Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки
  • 17.07 06:23
  • 2682
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 06:09
  • 289
Космонавтика Илона Маска
  • 16.07 23:35
  • 531
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.07 17:38
  • 0
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
  • 16.07 16:56
  • 0
Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой
  • 16.07 13:02
  • 2
Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота
  • 16.07 11:03
  • 1
Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины
  • 16.07 10:27
  • 1
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 16.07 09:58
  • 1
Глава Бюро нацбезопасности Польши: мы должны думать о конфликте с Россией в горизонте нескольких лет (Wirtualna Polska, Польша)
  • 16.07 09:45
  • 3
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 09:16
  • 3
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16