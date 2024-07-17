Боррель сообщил о разногласиях по ситуации на Украине в ЕС

При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности добавил, что такой сплоченности ЕС не было в отношении конфликта на Ближнем Востоке

МАДРИД, 16 июля. /ТАСС/. Мнения членов Евросоюза по ситуации на Украине начали расходиться, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы были очень едины перед лицом войны на Украине, - сказал он в интервью испанской телекомпании TVE. - Теперь начинают появляться несогласия [во мнениях], и вы видели позицию Венгрии, но до настоящего момента мы были очень едины". При этом Боррель добавил, что такой сплоченности ЕС не было в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Что касается недавних визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в разные страны, в том числе в Россию, глава дипломатии ЕС сказал, что "внешняя политика в Европе является компетенцией государств-членов [сообщества]". "Если Венгрия как независимая суверенная страна хочет пойти и увидеться с кем хочет, это ее право, пока она не идет вразрез с той политикой, которая принята в качестве общей политики", - добавил Боррель.

С 2 по 11 июля Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Обсуждение потенциальных мирных инициатив без участия Еврокомиссии и даже без разрешения Брюсселя вызвало взрыв возмущения в руководстве ЕС, где сочли, что Венгрия подрывает европейское единство и курс Еврокомиссии на максимально высокий уровень поддержки Украины.