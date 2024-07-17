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ТАСС

Медведчук в письме Трампу указал на возможный украинский след в покушении

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: AP Photo/ Gene J. Puskar

Глава движения "Другая Украина" отметил, что бывший президент США стал личным врагом украинского лидера Владимира Зеленского

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук направил письмо претенденту на пост президента США Дональду Трампу, в котором указал на возможный украинский след в покушении на его жизнь. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.

Медведчук отметил, что Трамп в предвыборных заявлениях неоднократно заявлял о том, что намерен принести мир на Украину. "Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена", - добавил он.

Глава "Другой Украины" указал, что "именно из-за этого, уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы". "Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", - заявил он.

Как напомнил Медведчук, за день до покушения на Трампа руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о том, что украинские власти пытались осуществить покушения на президента России Владимира Путина, а несколькими днями ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак пообещал уничтожать украинцев, выступающих за мир с Россией. "Физическое устранение политических оппонентов и политическая коррупция - звенья одной цепи в попытках удержаться у власти тех, кто благодаря войне в Украине набивает свои карманы, продавая оружие украинским неонацистам, - продолжил он. - Страны НАТО продолжают активно милитаризировать Украину, оказывая вооруженную и финансовую помощь группе заговорщиков, незаконно удерживающих власть на Украине. Согласно отчету Управления генерального инспектора Министерства обороны, США направили Украине оружейную помощь на сумму более $70 млрд с 2022 года".

Угроза расширения конфликта

Медведчук в письме Трампу также указал, что приток оружия и боеприпасов на Украину способствует эскалации и создает значительные риски утечки и распространения оружия даже после окончания конфликта. Направляемые Киеву зенитно-ракетные комплексы, беспилотники, дистанционно управляемые боеприпасы свободно продаются на черном рынке вооружений, чем пользуются радикальные и террористические группировки по всему миру.

"Узурпация власти, личная заинтересованность Зеленского в продолжении военных действий на Украине для сохранения властных полномочий может привести к еще большему обострению конфликта, расширению его территории и вовлечению в него третьих стран, увеличению жертв, новым актам агрессии и угрозе всему миру, - продолжил Медведчук. - Прекращение поддержки преступного режима Зеленского может предотвратить эту угрозу".

Медведчук пожелал Трампу здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах президента США. "Уверен, вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима, включая наложение персональных санкций на наиболее одиозных и коррумпированных его представителей. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее глобальные политические игроки смогут приступить к переговорам о новом переустройстве мира и тем больше человеческих жизней сохранится на нашей планете", - подчеркнул он. 

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