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ТАСС

Палубные летчики Севфлота отработали тактику ведения воздушного боя в небе Заполярья

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Истребитель МиГ-29КУБР
Корабельный истребитель МиГ-29КУБР (бортовой номер "52 синий") из состава 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка Морской авиации ВМФ России при совершении первых полетов в 859-м Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации. Ейск (Краснодарский край), 21.03.2016.
Источник изображения: Николай Балабаев / www.yeisk.info

Также пилоты отработали групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Летчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота отработали тактические приемы воздушного боя на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В преддверии своего профессионального праздника - Дня авиации Военно-морского флота - летчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота выполнили учебно-боевые полеты на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Они отработали летную смену на аэродроме Североморск-1", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе выполнения полетных заданий пилоты на практике отработали тактические приемы воздушного боя с выполнением боевого маневрирования. Оно применяется для ухода от атак истребителей и перехвата инициативы, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств условного противника.

Кроме отработки приемов ведения воздушного боя, палубные летчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей. В небе они выполняли отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей. Также пилоты отработали групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.

На флоте отметили, что полеты корабельных истребителей проводились в основном над сушей в отдельных районах Кольского полуострова. Часть полетных заданий истребители выполнили над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота. После проведения тренировки истребители вернулись на аэродром базирования. 

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