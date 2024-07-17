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РИА Новости

В Южно-Китайском море завершилось патрулирование ВМС России и КНР

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота
Отряд кораблей Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © Фото : Тихоокеанский флот / Telegram

В ТОФ сообщили о завершении совместного патрулирования ВМС России и Китая

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совместное российско-китайское патрулирование завершилось в Южно-Китайском море, говорится в сообщении отдела информобеспечения Тихоокеанского флота.

"В Южно-Китайском море завершилось совместное российско-китайское морское патрулирование. На его завершающем этапе корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота и отряд ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" провели тренировку по конвоированию судна в проливной зоне. В ходе данного эпизода была организована комплексная оборона одного из кораблей-участников патрулирования при проходе узкости", - говорится в сообщении.

Кроме того, отряд кораблей двух стран провел тренировку по пополнению запасов на ходу от универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" траверзным способом.

Отмечается, что всего за 15 дней совместного патрулирования кораблями ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдено порядка 4,8 тысячи морских миль.

"Моряки двух стран тренировались действовать в составе различных строёв, решали противолодочные задачи, а также тренировались отражать атаки средств воздушного нападения условного противника", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в АТР, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году, далее на ежегодной основе.

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