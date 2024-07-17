Лукашенко пообещал решительный и жесткий ответ на любую провокацию

Лукашенко: белорусы не хотят войны, но на провокацию ответ будет жестким

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. В Белоруссии не хотят войны, но готовы ответить на любую провокацию самым жестким образом, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссию иной раз упрекают в эскалации и нагнетании обстановки. Хотя на деле она обеспечивает военную безопасность и укрепляет свою обороноспособность, в том числе для того, чтобы не допустить повторения трагедии 1941 года.

"Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши Вооруженные Силы, также с учетом опыта боевых действий. Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору", – цитирует госагентство БелТА белорусского лидера.

Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, которая состоялась во Дворце Независимости в Минске.

Ранее радио Sputnik писало, какое заявление о применении тактического ядерного оружия сделали в Генштабе ВС Белоруссии.