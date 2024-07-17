Источник изображения: vestnik-rm.ru

Возле населенного пункта Липчановка, находящегося рядом с городом Изюм, российские дроны-разведчики обнаружили крупный склад боеприпасов вооруженных формирований необандеровского киевского режима.

Как отмечает телеграм-канал "Изнанка", боевики ВСУ, не особо обращая внимание на то, что происходит над их головами в небе, занимались разгрузкой снарядов. Интересно, что для доставки использовалась гражданская автомобильная техника.

В результате ночью по объекту был произведен налет беспилотных ударных аппаратов типа "Герань".

Сообщается, что уничтожены два ангара набитых артбоеприпасами. Общий их вес оценивается в четыре сотни тонн.

Противник потерял также шесть фур и около пятнадцати человек личного состава.

Видео: телеграм-канал "Изнанка"