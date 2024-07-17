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Возле населенного пункта Липчановка, находящегося рядом с городом Изюм, российские дроны-разведчики обнаружили крупный склад боеприпасов вооруженных формирований необандеровского киевского режима.
Как отмечает телеграм-канал "Изнанка", боевики ВСУ, не особо обращая внимание на то, что происходит над их головами в небе, занимались разгрузкой снарядов. Интересно, что для доставки использовалась гражданская автомобильная техника.
В результате ночью по объекту был произведен налет беспилотных ударных аппаратов типа "Герань".
Сообщается, что уничтожены два ангара набитых артбоеприпасами. Общий их вес оценивается в четыре сотни тонн.
Противник потерял также шесть фур и около пятнадцати человек личного состава.
Видео: телеграм-канал "Изнанка"