Кикина заявила, что ей было интересно поработать с роботом Марфой

Космонавт отметила, что новые научные исследования пригодятся в будущем

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский космонавт, Герой России Анна Кикина заявила ТАСС, что ей было интересно управлять человекоподобным роботом Марфой на мобильной платформе.

"Было интересно. Новые научные исследования и апробация методик, которые пригодятся нам в будущем. Сейчас анализируются учеными действия и взаимодействия внутри экипажа при управлении роботами. И определение качества эффективности работ космонавта до и после космического полета, после длительного воздействия негативных факторов космического полета", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах второго этапа соревнований Tenzor International Cup 2024.

Как сообщили 11 июля в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), Кикина и ее коллега космонавт Дмитрий Петелин провели эксперимент по управлению роботом Марфой на мобильной платформе, предназначенным для освоения планет Солнечной системы. Отмечалось, что Кикина управляла самой платформой, а Петелин - руками робота с помощью шлема виртуальной реальности и задающего устройства копирующего типа (ЗУКТ).

Наследница робота Федора

В ЦПК отмечали, что Марфу - "мобильного антропоморфного робота, функционирующего автономно" - можно назвать наследником робота Федора, эксперимент с которым проходил на МКС в 2019 году. После возвращения на Землю с Федором проводились испытания с целью усовершенствования систем управления - в частности, движением робота управляли именно Петелин и Кикина. Поскольку в эксперименте с предыдущим поколением роботов участвовали именно они, при работе с Марфой космонавтам было особенно важно отработать действия в паре.

Как добавили тогда в Центре, результаты исследований с Федором были учтены специалистами НПО "Андроидная техника" при разработке Марфы - нынешний опытный образец подразумевает возможность работы на Луне. Марфа может собирать грунт. В своих "руках" в земных условиях она удержит до 5 кг груза, что эквивалентно 30 кг на спутнике Земли. Сейчас Марфа работает за счет батарей, которых хватает примерно на 2,5 часа, но в случае ее применения на Луне предполагается использование более мощных источников энергии, которые обеспечат бесперебойную автономную работу.