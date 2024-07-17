Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел Финляндии и Швеции.

Бывший полковник армии США Райт: Финляндия допустила ошибку, вступив в НАТО

Финляндия и Швеция совершили ошибку, вступив в НАТО, заявила Iltalehti бывший полковник армии США Энн Райт. Обе страны могли бы остаться независимыми и нейтральными. Она раскритиковала США и НАТО за то, что альянс намерено разжигает войны.

Бывший полковник армии США и бывший дипломат Госдепартамента стала ярым критиком НАТО и утверждает, что Финляндия совершила ошибку, присоединившись к военному альянсу.

Редакция Iltalehti встретилась в Вашингтоне с Энн Райт (Ann Wright), которая 29 лет прослужила в армии США и вышла в отставку в звании полковника, а также 13 лет проработала чиновником и дипломатом Госдепартамента США.

Cейчас Райт 77 лет, она является борцом за мир и строгим критиком НАТО — и утверждает, что Финляндия и Швеция совершили ошибку, присоединившись к НАТО.

Публичная отставка

В 2003 году опытному дипломату Госдепартамента США Энн Райт все надоело. Она публично подала в отставку и покинула свой пост в Госдепартаменте в знак протеста против вторжения США в Ирак, которое было осуществлено без одобрения Совета Безопасности ООН.

Согласно последующим исследованиям, руководство США и Великобритании лгало об иракском оружии массового уничтожения и причастности Ирака к терактам 11 сентября. Они были использованы для оправдания вторжения США в Ирак.

До начала дипломатической карьеры Райт 29 лет прослужила в армии США, после чего вышла в отставку в звании полковника.

Многолетний опыт

Райт, с которой редакция Iltalehti встретилась в Вашингтоне, на личном опыте знает, как США действует в мире.

Энн Райт раскритиковала США и НАТО за то, что они слишком мало используют дипломатию для продвижения мира.

Райт работала, в частности, в Афганистане и Сьерра-Леоне.

В 1997 году Энн Райт была награждена премией Госдепартамента США за проявление героизма в опасных условиях: Райт помогла эвакуировать несколько тысяч человек во время гражданской войны в Сьерра-Леоне.

Вышедшая на пенсию активистка сосредотачивает свое внимание на продвижении мира и на противодействии "разжигающей войну" НАТО.

"НАТО была бы великой организацией, если бы она выполняла свой мандат, заключающийся в продвижении мира", — говорит Райт.

На данный момент, по мнению Райт, это не так, поскольку НАТО участвует в войнах и намеренно их разжигает.

По словам борца за мир, крупная оружейная промышленность США тоже задействована в этой схеме.

"НАТО, похоже, считает, что мира можно достичь только посредством войны. Я же говорю, что мир достигается посредством дипломатии и без убийства людей".

Под "разжиганием войны" НАТО Райт подразумевает расширение НАТО на восток и проведение учений у восточной границы России. По мнению Райт, для России это "красные линии", которые нельзя пересекать.

По словам Энн Райт, США и НАТО побуждают Украину к вступлению в НАТО, хотя известно, что для России такой шаг — как красная тряпка для быка.

На самом деле НАТО не оказывает давление и не побуждает какие-либо страны стать своими членами, каждая страна принимает решение самостоятельно. Например, избранные демократическим путем политики Украины вписали в конституцию страны стремление стать членом НАТО.

Репетиция войны

Райт проводит свои пенсионные дни на Гавайях, где в конце июня НАТО провела крупнейшие в мире международные морские учения — учения RIMPAC в Тихом океане.

По словам Райт, цель учений RIMPAC — подготовка к морской войне против Китая.

"Они опять готовятся к новой войне и мы, граждане, говорим: не делайте этого! Ведь если вы к чему-то готовитесь, могут случиться ошибки и просчеты, или же может быть намеренно принято решение о начале войны против Китая, потому что экономика Китая обгоняет экономику США".

Совершили ли Финляндия и Швеция ошибку, вступив в НАТО?

"Я думаю, вы совершили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы остаться независимыми и нейтральными странами. Важно, чтобы в мире были нейтральные страны, в которых другие страны и организации могли бы быть услышанными в случае возникновения потенциальных конфликтов".

В действительности до вступления в НАТО Финляндия не была нейтральной страной, описанной Райт. Финляндия входит в ЕС и даже до своего членства в альянсе тесно сотрудничала с западными демократическими странами, такими как США и Великобритания.

Неужели вы не понимаете позицию финнов о том, что Россия представляет для нас реальную угрозу?

"Конечно, понимаю и никоим образом не одобряю спецоперациюРоссии, хотя мы видим, что она во многом была связана с тем, что во входящей в НАТО Америке оказывалось давление на Украину, чтобы та вступила в НАТО", — утверждает Райт.

На самом деле, подача заявки на членство в НАТО находится в руках самих украинцев.

Украину также не приняли в члены альянса на саммите НАТО в Вашингтоне, несмотря на активное желание страны.

Автор: Креета Карвала (Kreeta Karvala)