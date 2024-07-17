Виктор Орбан: Дональд Трамп потребует мирных переговоров между Россией и Украиной (Financial Times, Великобритания)

FT: ЕС предстоит рассчитывать на смену курса США по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы на выборах в США кандидат от республиканской партии Дональд Трамп будет добиваться скорейшего прекращения конфликта на Украине, пишет FT.

Генри Фой (Henry Foy)

Дональд Трамп очень скоро потребует мирных переговоров между Россией и Украиной, если победит на президентских выборах в США в ноябре, и разработал для этого “убедительный план”, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после частных бесед с кандидатом от Республиканской партии.

Эта перспектива означает, что ЕС придется возобновить прямые дипломатические контакты с Россией и начать переговоры на высшем уровне с Китаем, чтобы найти мирное решение конфликту на Украине, заявил премьер-министр Венгрии в частном письме лидерам ЕС после консультаций в Москве и Пекине.

В том же письме Орбан также сообщил, что на основе недавних дискуссий с президентом России Владимиром Путиным, главой Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, он сделал “общее наблюдение”, что в ближайшем будущем “интенсивность военного конфликта решительно возрастет”. В ходе своей кампании Москва во многом опирается на Пекин.

В администрации Орбана на просьбу "Файнэншл таймс" прокомментировать события не откликнулись — как и в штабе Трампа.

Поездки Орбана к Путину, Си Цзиньпину и Трампу за последние две недели при временном председательстве Венгрии в ЕС, глубоко поразили союзников по блоку и НАТО.

Многие опасаются, что поддержка мирного урегулирования со стороны Орбана на этапе, когда Россия по-прежнему контролирует значительную часть восточной Украины, сыграет на руку Кремлю и подорвет решимость Запада поддерживать территориальную целостность Киева.

“До выборов никаких мирных инициатив от Трампа мы ожидать не можем. Однако могу с уверенностью заявить, что вскоре после победы на выборах он не станет ждать инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца, — написал Орбан в своем письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и другим лидерам ЕС. — У него есть подробные и убедительные планы на этот счет”.

Это означает, что ЕС предстоит рассчитывать на смену курса США, сказал Орбан, и либо смириться с необходимостью немедленных переговоров между Россией и Украиной, либо взять на себя больше ответственности за финансирование обороны Киева.

Джей Ди Вэнс, сенатор-республиканец от Огайо, которого Трамп в понедельник выбрал своим кандидатом на пост вице-президента, в февральской статье в "Файнэншл таймс" призвал Европу взять на себя больше ответственности за поддержку Украины.

“Я более чем убежден, что в случае победы президента Трампа, а этот исход весьма вероятен, разделение финансового бремени между США и ЕС по поддержке Украины существенно изменится в невыгодную для ЕС сторону”, — написал Орбан в своем письме.

Премьер-министр Венгрии долгое время считался самым пророссийским лидером ЕС: он не только критиковал западные санкции против Москвы и военную поддержку Украины, но и требовал прекращения огня и мирных переговоров.

Это идет вразрез с общей позицией ЕС, которая заключается в том, чтобы помогать обороне Украины, и лишь Киев вправе решать, когда начинать переговоры с Россией.

“Ради трансатлантического единства наша европейская стратегия копирует провоенную политику США”, — написал Орбан.

“Доселе у нас не было ни суверенной и по-настоящему независимой европейской стратегии, ни плана политических действий. Предлагаю обсудить, рационально ли продолжение действующей политики в будущем”, — добавил Орбан.

Он сказал лидерам ЕС: “Мы можем найти окно возможностей с прочной нравственной и рациональной основой и начать новую главу в нашей политике, приложив усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров”.

Данная Орбаном характеристика мирного плана Трампа по Украине сочетается с программным документом по конфликту, написанным двумя союзниками бывшего президента, которых прочат на руководящие должности в области национальной безопасности в будущей администрации в случае победы на ноябрьских выборах.

План Кита Келлога и Фреда Флейца из Института политики “Америка прежде всего” предполагает, что США продолжат укреплять оборону Украины, но будущая военная помощь потребует от Киева мирных переговоров с Россией.

Статья написана при участии Фелиции Шварц из Денвера

Комментарии читателей:

Buy low sell high yeah!

Уж лучше так, чем чтобы дальше гибли дети. Скажите только, что нет.

OJ

Если честно, это было бы прекрасно. Слишком долго Зеленский водил европейцев за нос. Он неплохой политик и юморист, но в культурном отношении восточноевропейцы ближе к России, и я не хочу, чтобы наши казенные деньги транжирились таким образом.

Don Roamin

Считайте это “умиротворением”, если хотите, но иного выбора нет.

Sam

Киеву даже думать не о чем. Трамп потребует мира или бросит Украину под трамвай. Так что лучше заключить мир на более-менее почетных условиях сейчас, чем на позорных – потом.

Percevalve

Путин явно пообещал Орбану что-то взамен за помощь. Попомните два момента:

1) Россия точит зуб и на все, что к западу от Украины тоже: в частности, на Приднестровье. Вообще, она даже может зариться и на Молдавию, которая тоже когда-то была частью СССР.

2) Орбан также присматривается к западу Украины: ее часть когда-то входила в “Великую Венгрию”, о которой рассказывают венгерским школьникам. Там до сих пор живет значительное венгерское меньшинство — угнетенное, послушай Орбана.

Stalker

Европейская элита страдает от потенциально смертельного случая стокгольмского синдрома: марионетка в отчаянии от неминуемого поражения кукловода. А Вашингтон шагает к смене режима.

MK7

А я все думаю, чем бы все кончилось, если бы Борис [Джонсон] не вмешался и не сорвал переговоры пару лет назад.

Richebourg

Перевожу: Трамп сдаст Украину Путину — своему хозяину (да и орбановскому тоже).

ZebecXebec

А ботинком по трибуне Трамп стучать будет?