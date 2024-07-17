ОПК ЮАР значительно увеличил экспорт вооружений в 2023 году

ЦАМТО, 16 июля. Годовой отчет Национального комитета по контролю над обычными вооружениями (NCACC) за 2023 год свидетельствует о значительном росте оборонного экспорта ЮАР, который составил 7,1 млрд. рандов по сравнению с 4,6 млрд. рандов в 2022 году (395,5/256,2 млн. долл.).

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на отчет NCACC, в 2023 году боевые бронированные машины на сумму 1,6 млрд. рандов были экспортированы в более чем 12 стран.

В их число вошли Буркина-Фасо (четыре ББМ стоимостью 40 млн. рандов), Камерун (шесть ББМ стоимостью 47,3 млн. рандов; скорее всего, модернизированные Racels от OTT), Китай (38 ББМ стоимостью 261 млн. рандов), Демократическая Республика Конго (30 ББМ стоимостью 231 млн. рандов; по всей видимости, Maatla и Mbombe-4 от Paramount), Кот-д’Ивуар (77 ББМ стоимостью 503 млн. рандов), Эквадор (шесть автомобилей стоимостью 83 млн. рандов; предположительно, Mbombe-6 от Paramount), Гвинея (две ББМ стоимостью 26 млн. рандов), Кения (35 ББМ стоимостью 272 млн. рандов), Мали (две машины стоимостью 15 млн. рандов; возможно, Puma M36), Малави (15 ББМ стоимостью 14,6 млн. рандов), Саудовская Аравия (шесть ББМ стоимостью 46 млн. рандов), Таиланд (шесть ББМ стоимостью 36 млн. рандов), Того (три ББМ стоимостью 46 млн. рандов; судя по всему, Mbombe-4), Объединенные Арабские Эмираты (две ББМ стоимостью 21 млн. рандов) и Замбия (две ББМ).

Легкое вооружение на сумму 153 млн. рандов было экспортировано в десяток стран, при этом наибольшие заказы поступили из Бангладеш (620 ед. на сумму 41 млн. рандов), Бразилия (70 ед. на сумму 3,5 млн. рандов), Индонезия (34 ед. на сумму 76 млн. рандов) и ОАЭ (33 ед. на сумму 6,5 млн. рандов).

В сегменте ракет объем заказов составил 175 млн. рандов от четырех стран: Бангладеш (60 тыс. ед. на сумму 58,5 млн. рандов), Германия (4584 ед. на сумму 36,6 млн. рандов), Малайзия (2002 ед. на сумму 12,6 млн. рандов) и Филиппины (82625 ед. на сумму 67 млн. рандов).

По данным NCACC, боеприпасы, включая артиллерийские снаряды, снова составили большую часть экспорта вооружений в 2023 году, – более 3,8 млрд. рандов. При этом большая часть экспортировалась компанией Rheinmetall Denel Munition (RDM). Самый крупный заказ поступил из Германии, которая приобрела 43624 боеприпасов на сумму 1,66 млрд. рандов, далее следует Венгрия, закупившая 35818 ед. на сумму 1,59 млрд. рандов. Другие крупные заказы поступили из Бангладеш (100080 ед. на сумму 88 млн. рандов), Эстония (10900 ед. на 218 млн. рандов), Габон (6022 ед. на 115 млн. рандов), Филиппины (71222 ед. на 101 млн. рандов), Испания (29500 ед. на 46 млн. рандов) и Швейцария (5850 ед. на 11 млн. рандов).

По статистике NCACC, электронные системы также продолжают составлять значительную часть южноафриканского оборонного экспорта: в 2023 году было экспортировано средств противодействия, оборудования наблюдения, систем радиоэлектронной борьбы и измерительного / коммуникационного оборудования на сумму почти 890 млн. рандов.

В 2023 году экспорт по данной категории включал: коммуникационное и измерительное оборудование на сумму 111 млн. рандов в Бангладеш; измерительное / коммуникационное оборудование на сумму 80 млн. рандов в Индию; оборудование противодействия на сумму 33 млн. рандов в Австралию; оборудование для наблюдения на сумму 120 млн. рандов в Италию; оборудование противодействия на сумму 29 млн. рандов в Германию; оборудование противодействия в Турцию на сумму 377 млн. рандов; и оборудование наблюдения и оповещения на сумму 10 млн. рандов в Китай.

Еще один значительный экспортный портфель в 2023 году включал в себя 42 "бомбы и ракеты" в ОАЭ на сумму 26 млн. рандов, а также восемь БЛА стоимостью 45 млн. рандов. Согласно некоторым данным, ОАЭ получили управляемые бомбы "Аль-Тарик" и "Седжил".

Что касается предметов двойного назначения, в годовом отчете NCACC за 2023 год перечислены товары на сумму 421 млн. рандов, экспортированные почти в 40 стран мира.

В целом, в годовом отчете NCACC отмечается, что общий объем экспорта ЮАР в 2023 году составил 7,1 млрд. рандов, что существенно больше, чем 4,679 и 3,353 млрд. рандов в 2022 и 2021 календарных годах, соответственно. В экспорте 2022 календарного года также преобладали боеприпасы (1,6 млрд. рандов), бомбы и ракеты (946 млн. рандов) и электронное оборудование (1,3 млрд. рандов).