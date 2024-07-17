Войти
ТАСС

Роскосмос создал образец спецтранспорта для связи со экипажем во время посадки

392
0
0
Спецтранспорт для пилотируемых кораблей
Спецтранспорт для пилотируемых кораблей.
Источник изображения: Ярославский радиозавод

Комплекс спроектировали на базе шасси "Камаз" повышенной проходимости и оборудовали двумя полноценными рабочими местами для персонала

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ярославский радиозавод (входит в холдинг "Российские космические системы" Роскосмоса) изготовил опытный образец спецтранспорта, предназначенного для связи экипажа корабля во время посадки и поисково-спасательной группы. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Ярославский радиозавод (входит в холдинг РКС Роскосмоса) изготовил и передал ЦЭНКИ опытный образец спецтранспорта для работы в районах приземления. Он входит в комплект средств, предназначенных для приема, прослушивания и записи речевых переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, а также видеофиксации спуска и посадки возвращаемого аппарата", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что комплекс спроектирован на базе шасси "Камаз" повышенной проходимости и оборудован двумя полноценными рабочими местами для персонала. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
РТИ ОАО
Похожие новости
05.09.2023
Предприятие Роскосмоса разрабатывает спецтранспорт для обслуживания посадки возвращаемых аппаратов пилотируемых кораблей
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
01.04.2016
Инновационные разработки космического приборостроения представлены в рамках салона изобретений «Архимед-2016»
03.07.2015
С космодрома «Восточный» впервые cопровождали запуск «Прогресс М-28М» с Байконура
02.07.2013
«Система» дает Урличичу второй шанс»
02.04.2012
"Да такого себе не позволял даже Королев!"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 12:26
  • 5
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"
  • 17.07 06:29
  • 1
Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки
  • 17.07 06:23
  • 2682
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 06:09
  • 289
Космонавтика Илона Маска
  • 16.07 23:35
  • 531
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.07 17:38
  • 0
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
  • 16.07 16:56
  • 0
Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой
  • 16.07 13:02
  • 2
Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота
  • 16.07 11:03
  • 1
Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины
  • 16.07 10:27
  • 1
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 16.07 09:58
  • 1
Глава Бюро нацбезопасности Польши: мы должны думать о конфликте с Россией в горизонте нескольких лет (Wirtualna Polska, Польша)
  • 16.07 09:45
  • 3
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 09:16
  • 3
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16