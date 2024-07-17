ВС Словении намерены закупить новые самоходные гаубицы, ЗРК и бронемашины

ЦАМТО, 16 июля. Статс-секретарь МО Словении Дамир Чрнчек и директор генеральной дирекции по вооружениям ВС Франции генерал Гаэль Диас де Туэста 12 июля подписали письмо о намерениях по вопросу совместных закупок в Европе 155-мм СГ CAESAR и ЗРК ближнего действия "Мистраль".

Как сообщило МО Словении, соглашение между правительствами Словении и Франции о сотрудничестве в сфере обороны также предусматривает взаимодействие в сфере проектирования, продажи и закупок вооружений. В свете поощрения государств-членов ЕС к участию в госзакупках в сфере обороны и необходимости укрепления оборонной технологической и промышленной базы Европы подписание письма о намерениях позволит продолжить обсуждение потенциальных приобретений СГ CAESAR и ЗРК "Мистраль" французского производства. Потенциальная закупка систем вооружения будет осуществляться путем подписания письма о намерениях на тех же условиях, что и для всех других стран, которые уже присоединились или присоединятся к инициативе.

После подписания письма о намерениях Министерство обороны инициирует необходимые процедуры для возможной закупки и принятия ВВТ на вооружение ВС Словении. Одновременно будет подана заявка на получение финансирования из европейских фондов для формирования унифицированного военного потенциала.

Кроме того, 10 июля, в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, премьер-министр Словении Роберт Голоб объявил, что его правительство планирует закупить для вооруженных сил новые ББМ AMV XP финской компании Patria. По словам премьер-министра, контракт может быть заключен к концу года.

Условия контракта неизвестны, но национальная телекомпания 24UR сообщила, что Любляна намерена приобрести 106 ББМ за 695 млн. евро (757 млн. долл.). Проект инициирован менее чем через два года после того, как Кабинет министров Словении принял решение расторгнуть контракт на закупку 45 ББМ "Боксер".