Войти
ЦАМТО

ВС Словении намерены закупить новые самоходные гаубицы, ЗРК и бронемашины

381
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 июля. Статс-секретарь МО Словении Дамир Чрнчек и директор генеральной дирекции по вооружениям ВС Франции генерал Гаэль Диас де Туэста 12 июля подписали письмо о намерениях по вопросу совместных закупок в Европе 155-мм СГ CAESAR и ЗРК ближнего действия "Мистраль".

Как сообщило МО Словении, соглашение между правительствами Словении и Франции о сотрудничестве в сфере обороны также предусматривает взаимодействие в сфере проектирования, продажи и закупок вооружений. В свете поощрения государств-членов ЕС к участию в госзакупках в сфере обороны и необходимости укрепления оборонной технологической и промышленной базы Европы подписание письма о намерениях позволит продолжить обсуждение потенциальных приобретений СГ CAESAR и ЗРК "Мистраль" французского производства. Потенциальная закупка систем вооружения будет осуществляться путем подписания письма о намерениях на тех же условиях, что и для всех других стран, которые уже присоединились или присоединятся к инициативе.

После подписания письма о намерениях Министерство обороны инициирует необходимые процедуры для возможной закупки и принятия ВВТ на вооружение ВС Словении. Одновременно будет подана заявка на получение финансирования из европейских фондов для формирования унифицированного военного потенциала.

Кроме того, 10 июля, в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, премьер-министр Словении Роберт Голоб объявил, что его правительство планирует закупить для вооруженных сил новые ББМ AMV XP финской компании Patria. По словам премьер-министра, контракт может быть заключен к концу года.

Условия контракта неизвестны, но национальная телекомпания 24UR сообщила, что Любляна намерена приобрести 106 ББМ за 695 млн. евро (757 млн. долл.). Проект инициирован менее чем через два года после того, как Кабинет министров Словении принял решение расторгнуть контракт на закупку 45 ББМ "Боксер".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словения
США
Франция
Компании
Patria
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
05.03.2010
Медведев и Саркози обменялись кораблями и ракетами
05.03.2010
Еще один шаг к доверию
25.02.2010
Руководство Литвы и Франции обсудят продажу России вертолетоносца
22.12.2009
Планы Франции продать корабль Mistral России вызвали озабоченность в Конгрессе США
21.12.2009
В Конгрессе США испугались, что Россия купит французский вертолетоносец
22.06.2007
НАТО приобретет у Boeing три самолета военно-транспортной авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 12:26
  • 5
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"
  • 17.07 06:29
  • 1
Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки
  • 17.07 06:23
  • 2682
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 06:09
  • 289
Космонавтика Илона Маска
  • 16.07 23:35
  • 531
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.07 17:38
  • 0
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
  • 16.07 16:56
  • 0
Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой
  • 16.07 13:02
  • 2
Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота
  • 16.07 11:03
  • 1
Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины
  • 16.07 10:27
  • 1
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 16.07 09:58
  • 1
Глава Бюро нацбезопасности Польши: мы должны думать о конфликте с Россией в горизонте нескольких лет (Wirtualna Polska, Польша)
  • 16.07 09:45
  • 3
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 09:16
  • 3
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16