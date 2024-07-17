На Луне обнаружили туннель для астронавтов

Nature Astronomy: на Луне обнаружили туннель, где могут укрыться астронавты

Ученые из Университета Тренто (Италия) совместно с коллегами из Падуанского университета и APS La Venta Geographic Explorations впервые обнаружили туннель под поверхностью Луны, который, вероятно, является пустой лавовой трубкой. Об открытии сообщается в журнале Nature Astronomy.

Открытие подтверждает существование лавовых трубок на Луне, существование которых предполагалось уже 50 лет. В 2010 году в рамках миссии NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) миниатюрный радиочастотный прибор Mini-RF изучил область в Море Спокойствия, где располагалась яма Mare Tranquillitatis. Она представляет собой овальное отверстие с вертикальными или нависающими стенами и наклонным полом, который, по-видимому, простирается дальше под землей.

Повторный анализ данных с помощью современных методов обработки сигналов продемонстрировал радиолокационные отражения, которые лучше всего объясняются наличием подземного пещерного канала.

В условиях враждебной среды Луны, где температура на освещенной стороне может достигать 127 градусов Цельсия, а на неосвещенной -173 градуса Цельсия, такая пещера может служить укрытием для астронавтов и подходящим местом для строительства инфраструктуры, необходимой для постоянных исследований.