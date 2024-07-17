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Военное обозрение

В Конгрессе США опасаются передачи Россией Китаю опыта борьбы с американскими вооружениями

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Источник изображения: topwar.ru

Члены спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю направили советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану письмо, в котором призвали определить, какие данные по противодействию американским вооружениям Москва может передавать Пекину.

Как сообщает информационное агентство Reuters, конгрессмены призвали Белый дом исходить из того, что КНР с высокой вероятностью способна адаптироваться к противодействию американскому вооружению, как это сделала Россия. Прежде всего, речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США планирует принять новый пакет антикитайских экономических санкций, которые затронут в том числе предприятия военно-промышленного комплекса КНР, которые, как утверждает американская сторона, поставляют России и Ирану продукцию военного назначения.

Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон отметил, что соответствующий законопроект предполагается рассмотреть до выборов в Палату представителей, которые запланированы на ноябрь текущего года. По его мнению, необходимость введения ограничительных мер прежде всего обусловлена существованием определенных угроз для США со стороны Китая. При этом Джонсон называет Китай "единственной существующей великой угрозой" для своей страны.

Власти США регулярно предпринимают шаги, направленные на рост конфронтации с Китаем, одним из таких шагов является одобрение Конгрессом поправки, снимающей ограничения на контакты между чиновниками США и Тайваня. Это при том, что официально Вашингтон не признает суверенитет Китайской Республики (Тайвань) и вроде как считает ее частью КНР.

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Тайвань
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