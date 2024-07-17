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Военное обозрение

Эффективность европейских истребителей шестого поколения усилят искусственный интеллект и БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Перспективную авиационную боевую систему FCAS разрабатывает консорциум, куда входят оборонные компании из Франции, Испании и Германии, а также Бельгии, которая присоединилась к разработке в качестве наблюдателя. Проект включает в себя пилотируемый истребитель 6-го поколения NGF, систему новейшего вооружения NGWS, несколько видов беспилотных аппаратов и систему управления сетевого типа.

Об этом рассказывает индийский обозреватель Абхишек Бхардвадж в своей статье, опубликованной западным изданием Interesting Engineering.

Он отмечает, что эффективность перспективных европейских истребителей шестого поколения усилят искусственный интеллект и БПЛА.

Консорциум производителей поставил перед собой цель поднять в воздух первый реальный демонстратор уже в 2030 году. А ввод проекта в эксплуатацию намечен к 2040 году.

Центральным компонентом системы, которую планируется внедрить в европейские ВВС, является пилотируемый самолет. Ключевую роль в ней играет искусственный интеллект (ИИ). Он не только участвует в процессе разработки компонентов, но и будет оказывать существенное влияние на работу техники и экипажей в ходе эксплуатации системы.

Элементами ИИ будут оснащены не только самолеты, но и дроны, действия которых будут иметь тесную привязку к задачам, поставленных перед пилотами истребителей. Эти «верные ведомые» будут лететь рядом с истребителем-ведущим, способствуя выполнению его миссии. Их задачами могут стать сбор данных, огневая поддержка, а также подавление противовоздушной обороны противника своим численным превосходством. При этом беспилотники будут обладать некоторыми автономными функциями, чтобы уменьшить нагрузку на пилота истребителя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Испания
Франция
Проекты
AI
БПЛА
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