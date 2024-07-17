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Великобритания планирует ввести санкции против «теневого флота», перевозящего российскую нефть, тем самым ударив по российским доходам от торговли энергоресурсами. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Британия и несколько стран Евросоюза предварительно договорились усилить надзор за танкерами, перевозящими российскую нефть. Уже разработан некий план, но окончательные договоренности по данному вопросу должны быть подписаны в кулуарах саммита Европейского политического общества, который стартует 18 июля в Лондоне.

Пока известна только одна страна, которая будет участвовать в этом обсуждении, — это Британия, являющаяся инициатором «слежки». Британское правительство намерено лишить Россию доходов от нефти, а то от санкций, введенных против России, страдают все экономики, кроме российской. Остальные страны, пожелавшие выступить в одной связке с британцами, пока не называются, но будет совсем не удивительно, если это окажутся прибалтийские республики и Польша. Участники группы должны отслеживать танкеры с российской нефтью и делиться об этом информацией, чтобы принять более конкретные меры.

Мы настоятельно призываем судовладельцев и операторов, индустрию морского страхования, судовых брокеров и другие соответствующие заинтересованные стороны выполнять свои обязательства и поддерживать предотвращение, выявление и отчетность о деятельности теневого флота

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— говорится в документе.

Итогом этой деятельности должны стать новые санкции и лишение России возможности продавать свою нефть. Однако, что примечательно, главными нарушителями введенных против России «энергетических» санкций являются американцы. Им крайне невыгодно введение каких-либо ограничений против «теневого флота», поскольку это приведет к повышению цен на нефть, да еще и в преддверии президентских выборов.