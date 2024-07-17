Larsen and Toubro будет строить корабли обеспечения для ВМС Индии

ЦАМТО, 16 июля. Согласно информации компании Larsen and Toubro, 9 июля ее подразделение Precision Engineering and Systems заключило с Hindustan Shipyard Limited (HSL) крупный контракт на участие в строительстве двух кораблей обеспечения флота (FSS) для ВМС Индии.

В 2023 году HSL была выбрана головным подрядчиком проектирования и строительства пяти кораблей обеспечения флота (FSS). В соответствии с концепцией правительства Индии "Атманирбхар Бхарат" (Самодостаточная Индия), они будут строиться на территории страны. При этом верфи HSL и L&T будут выполнять работы одновременно для обеспечения поставок в соответствии с жестким графиком. Сотрудничество в сфере судостроения направлено на быстрое усиление ВМС Индии, а также обеспечение экономического роста и технологического прогресса в морском секторе Индии.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года Министерство обороны Индии подписало с национальной компанией Hindustan Shipyard Limited (HSL) контракт на поставку пяти кораблей обеспечения флота (FSS) для ВМС Индии. Общая стоимость закупки составляет около 190 млрд. рупий (2,41 млрд. долл.).

Как ожидается, первый корабль будет поставлен ВМС Индии в течение четырех лет. Оставшиеся суда будут переданы с интервалом в один год. Программу предполагается завершить в 2031-2032 гг.

Заказанные корабли обеспечения будут применяться для снабжения в море кораблей флота топливом, боеприпасами, запасными частями, пресной водой и продовольствием. Это позволит индийскому флоту выполнять задачи в течение длительного периода времени без захода в порт. Суда также могут использоваться для эвакуации и поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях (HADR).

Как заявлено, корабли обеспечения флота водоизмещением 44000 т станут первыми судами данного типа, построенными национальной компанией в Индии. Их длина составит 220 м. Проект обеспечит занятость индийских специалистов в течение восьми лет, а также будет стимулировать развитие индийской судостроительной промышленности и производства в смежных отраслях. Большая часть оборудования и систем будут поставляться национальными производителями.