Президент Польши заявил, что НАТО готовится к войне

Анджей Дуда считает, что "потенциальная война России с Западом будет невероятно близка" в случае, если РФ одержит верх в вооруженном конфликте на Украине

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. НАТО готовится к военному конфликту. Такое мнение выразил в интервью порталу Wirtualna Polska президент Польши Анджей Дуда.

"В определенном смысле - да. НАТО - это оборонный союз, но древняя мудрость гласит: "Хочешь мира? Готовься к войне". Альянс должен быть настолько сильным, чтобы никому не было смысла на него нападать", - ответил польский лидер на вопрос журналиста портала, готовится ли НАТО к войне. Он добавил, что "потенциальная война России с Западом будет невероятно близка" в случае, если РФ одержит верх в вооруженном конфликте на Украине.

На саммите альянса в Вашингтоне в интервью газете Politico Дуда отметил, что мир вернулся в ситуацию холодной войны. В этой связи он призвал партнеров по НАТО нарастить оборонные расходы.

Саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В его итоговой декларации указано, что НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой для стран альянса. При этом страны НАТО планируют разработать рекомендации по стратегическому подходу к России. Кроме того, в документе содержится призыв не оказывать никакой военной помощи России в свете конфликта на Украине. Вместе с тем на саммите в Вашингтоне была достигнута договоренность предоставить €40 млрд военной помощи Украине в 2025 году.