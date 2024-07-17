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ТАСС

Песков: США пока настаивают на продолжении войны до последнего украинца

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Вашингтон "не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее"

ТВЕРЬ, 16 июля. /ТАСС/. Нынешняя администрация США является противником диалога по Украине, и Кремль исходит из этих реалий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных изменениях после президентских выборов в США.

"Мы пока исходим из существующих реалий", - сказал представитель Кремля. "Мы видим, что нынешняя администрация является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что Вашингтон "не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее". "Это та реальность, с которой мы имеем дело", - заключил пресс-секретарь президента РФ. 

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Страны
Россия
США
Украина
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