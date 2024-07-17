Войти
Lenta.ru

В Европе рассказали о модели ИИ истребителя будущего

387
0
0
Фото: Uwe Koch / Imago / HMB Media / Globallookpress.com
Фото: Uwe Koch / Imago / HMB Media / Globallookpress.com.

Airbus: модели ИИ в истребителе FCAS не будут обучаться на боевых задачах

Изначально модели искусственного интеллекта (ИИ) в европейском истребителе будущего Future Combat Air System (FCAS) будут «заморожены», то есть не будут обучаться непосредственно в процессе выполнения боевой задачи. Об этом пишет Defense News.

По словам руководителя отдела будущих возможностей компании Airbus, главного инженера проекта FCAS Томаса Грохса, модели ИИ для принятия решения о нанесении удара по врагу будут разрабатываться и переобучаться вне борта перспективного боевого самолета. Тем не менее в будущем обучение модели может быть интегрировано в саму воздушную платформу, которая кроме ведущего истребителя включает, в частности, ведомые беспилотные летательные аппараты.

«Я не вижу большой разницы между решениями, которые принимает робот или человек», — сказал Грохс.

В ноябре 2022 года Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ — фазе 1B — по программе FCAS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Компании
Airbus
Проекты
AI
Похожие новости
20.08.2020
Дыра в бюджете: зачем Европа создает два новых истребителя
29.05.2020
Новое поколение: каким будет европейский истребитель
26.06.2019
Ле Бурже демонстрирует оптимизм
20.06.2019
Истребители США не нужны? На чем будет летать Европа
19.06.2019
Презентация "концептуального" макета перспективного европейского истребителя NGF программы FCAS
18.02.2019
Испания присоединилась к франко-германской программе перспективного истребителя
19.11.2018
Палубник с ядерной бомбой: Париж и Берлин изменят ход войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 12:26
  • 5
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"
  • 17.07 06:29
  • 1
Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки
  • 17.07 06:23
  • 2682
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 06:09
  • 289
Космонавтика Илона Маска
  • 16.07 23:35
  • 531
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.07 17:38
  • 0
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
  • 16.07 16:56
  • 0
Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой
  • 16.07 13:02
  • 2
Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота
  • 16.07 11:03
  • 1
Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины
  • 16.07 10:27
  • 1
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 16.07 09:58
  • 1
Глава Бюро нацбезопасности Польши: мы должны думать о конфликте с Россией в горизонте нескольких лет (Wirtualna Polska, Польша)
  • 16.07 09:45
  • 3
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 09:16
  • 3
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16