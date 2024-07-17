В Европе рассказали о модели ИИ истребителя будущего

Airbus: модели ИИ в истребителе FCAS не будут обучаться на боевых задачах

Изначально модели искусственного интеллекта (ИИ) в европейском истребителе будущего Future Combat Air System (FCAS) будут «заморожены», то есть не будут обучаться непосредственно в процессе выполнения боевой задачи. Об этом пишет Defense News.

По словам руководителя отдела будущих возможностей компании Airbus, главного инженера проекта FCAS Томаса Грохса, модели ИИ для принятия решения о нанесении удара по врагу будут разрабатываться и переобучаться вне борта перспективного боевого самолета. Тем не менее в будущем обучение модели может быть интегрировано в саму воздушную платформу, которая кроме ведущего истребителя включает, в частности, ведомые беспилотные летательные аппараты.

«Я не вижу большой разницы между решениями, которые принимает робот или человек», — сказал Грохс.

В ноябре 2022 года Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ — фазе 1B — по программе FCAS.