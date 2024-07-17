Заложен киль второй НАПЛ KSS-3 второй партии для ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 16 июля. По информации Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), 12 июля на верфи Hanwha Ocean в Окпо состоялась закладка киля второй НАПЛ водоизмещением 3600 т.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2016 года компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. (ныне Hanwha Ocean) была выбрана подрядчиком проектирования и постройки головной неатомной подводной лодки проекта KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2). Основной контракт на строительство был подписан в октябре 2019 года.

Строительство головной НАПЛ KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2) началось на предприятии DSME в мае 2021 года. 10 сентября 2021 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) подписало с DSME контракт стоимостью 985,7 млрд. вон (845,5 млн. долл.) на строительство второй НАПЛ KSS-3 второй партии. Контракт стоимостью 1,1 трлн. вон (845 млн. долл.) на постройку для ВМС Республики Корея третьей НАПЛ серии DAPA заключило с компанией Hanwha Ocean в декабре 2023 года.

Резка стали для второй НАПЛ началась в декабре 2021 года. Закладка киля первой подлодки состоялась в марте 2023 года. Ожидается, что она будет спущена на воду в 2025 году и передана ВМС в 2027 году. Поставка второй НАПЛ запланирована на 2028 год.

Планируется, что строительство третьей подводной лодки будет завершено к 2029 году, а ее принятие на вооружение ВМС Республики Корея ожидается в 2031 году.

Как предполагается, подводные лодки KSS-3 второй партии длиной 89 м, шириной 9,6 м и водоизмещением 3600 т будут оснащены южнокорейскими литиево-ионными аккумуляторами, которые позволят более длительное время выполнять задачи в подводном положении, а также передовыми гидроакустическими и боевыми системами, которые расширят возможности обнаружения и поражения целей. Ожидается, что эти НАПЛ будут оснащены десятью вертикальными пусковыми установками с БРПЛ по сравнению с шестью, установленными на 3000-тонных подводных лодках первой партии.