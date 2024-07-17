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ТАСС

Вэнс: Трамп в случае победы обсудит с Москвой и Киевом урегулирование украинского кризиса

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Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс.
Источник изображения: wikimedia.org

Это необходимо для того, чтобы США смогли сосредоточиться на противостоянии Китаю, уточнил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США обсудит с Москвой и Киевом урегулирование украинского кризиса, чтобы его страна могла сосредоточиться на противостоянии Китаю. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он указал, что Трамп проведет переговоры с Москвой и Киевом, чтобы "поскорее завершить его (конфликт на Украине - прим. ТАСС), и Америка могла заняться настоящей проблемой, которую представляет собой Китай". "Он [Китай] представляет самую большую угрозу для нашей страны", - заявил Вэнс, посетовав на то, что власти США слишком заняты решением других проблем вместо того, чтобы сосредоточиться на КНР.

15 июля Трамп объявил, что выбрал кандидатом в вице-президенты 39-летнего сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Последний работает в Сенате Конгресса с января 2023 года. Вэнс родился 2 августа 1984 года в городе Миддлтаун (штат Огайо). Служил в Корпусе морской пехоты США, закончил Университет штата Огайо и Йельский университет.

Вэнс последовательно выступает за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву и скорейшее урегулирование конфликта на Украине. В частности, в интервью газете The New York Times он заявил, что за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус, а ее границы заморожены в нынешнем состоянии. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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