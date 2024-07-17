В Рыбинске подготовили первую партию секций для нового плавдока калининградского "Янтаря"

На судостроительном заводе "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область) началась погрузка первой партии секций подъемно-спускового ремонтного плавучего дока для Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

Как рассказали в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входят оба предприятия, секции дока грузят на судно "Сергей Бодров", общая масса изделий – 1200 тонн. Сухогрузу предстоит пройти 2600 км по водным путям от Рыбинска до Калининграда.

Погрузка секций плавдока для ПСЗ "Янтарь" ОСК

Весь объем металлических конструкций, изготовленных на "Вымпеле", доставят заказчику в три этапа. После этого на "Янтаре" начнётся сборка секций дока в объём, формирование корпуса и насыщение его узлами и механизмами. Построив сооружение, завод заметно увеличит свои производственные возможности, отметили в пресс-службе ОСК.

Плавдок спусковой способностью более 12 тысяч тонн, получивший имя "Капитан Анатолий Ермолаев", разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Он строится в рамках доковой программы ОСК при поддержке Минпромторга РФ. Реализация программы предполагает строительство новых и реконструкцию существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования.