Войти
Flotprom

В Рыбинске подготовили первую партию секций для нового плавдока калининградского "Янтаря"

381
0
0

На судостроительном заводе "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область) началась погрузка первой партии секций подъемно-спускового ремонтного плавучего дока для Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

Как рассказали в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входят оба предприятия, секции дока грузят на судно "Сергей Бодров", общая масса изделий – 1200 тонн. Сухогрузу предстоит пройти 2600 км по водным путям от Рыбинска до Калининграда.

Погрузка секций плавдока для ПСЗ "Янтарь"

ОСК


Весь объем металлических конструкций, изготовленных на "Вымпеле", доставят заказчику в три этапа. После этого на "Янтаре" начнётся сборка секций дока в объём, формирование корпуса и насыщение его узлами и механизмами. Построив сооружение, завод заметно увеличит свои производственные возможности, отметили в пресс-службе ОСК.

Плавдок спусковой способностью более 12 тысяч тонн, получивший имя "Капитан Анатолий Ермолаев", разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Он строится в рамках доковой программы ОСК при поддержке Минпромторга РФ. Реализация программы предполагает строительство новых и реконструкцию существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Похожие новости
27.11.2008
Росимущество утвердило совет директоров "Севмаша"
11.11.2008
У ОСК отваливается "Гидроприбор". Минпромторг хочет передать его "Тактическому ракетному вооружению"
30.10.2008
Белый дом поддержит экспортеров втемную. Важнейшими объектами поддержки экспорта могут стать газ и оружие
28.10.2008
ОСК собирает приборы. Корпорации могут передать новые активы
13.08.2008
Кто на новенького?
21.07.2008
Денис Мантуров: "Синхронное развитие судостроительной инфраструктуры и производственного потенциала судостроения позволит решить задачу повышения экономической эффективности внутренних водных путей"
09.07.2008
Судоперестроение. Представитель Сергея Чемезова возглавит судостроительную корпорацию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 12:26
  • 5
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"
  • 17.07 06:29
  • 1
Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки
  • 17.07 06:23
  • 2682
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 06:09
  • 289
Космонавтика Илона Маска
  • 16.07 23:35
  • 531
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.07 17:38
  • 0
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
  • 16.07 16:56
  • 0
Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой
  • 16.07 13:02
  • 2
Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота
  • 16.07 11:03
  • 1
Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины
  • 16.07 10:27
  • 1
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 16.07 09:58
  • 1
Глава Бюро нацбезопасности Польши: мы должны думать о конфликте с Россией в горизонте нескольких лет (Wirtualna Polska, Польша)
  • 16.07 09:45
  • 3
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 09:16
  • 3
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16