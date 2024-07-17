JW: западная пресса готовит европейцев к войне с Россией

Объявленное в США решение о размещении в Германии с 2026 года оружия, которое способно бить вглубь России, призвано получить возможность ударить первыми, пишет JW. Вот только есть проблема: европейцы не готовы к войне, и их еще нужно убедить, что главным врагом является Россия, а не собственное руководство.

Арнольд Шотцель (Arnold Schölzel)

После антироссийско-антикитайского саммита НАТО в популярную прессу на какое-то время вторгся призрак: неужели возвращается движение за мир 1980-х годов? Объявленное в Вашингтоне решение о размещении в Германии с 2026 года оружия, которое сможет наносить удар вглубь России, основано на тех же причинах, что и "перевооружение" НАТО против Советского Союза, инициированное 45 лет назад. Цель — получить возможность безнаказанно нанести первый удар по политическому и военному руководству в Москве.

Современные западные стратеги, очевидно, помнят возмущение, которое более 40 лет назад охватило широкие слои населения Западной Европы и Федеративной Республики Германия. Не менее очевидно, и Москва с тех пор подтвердила это — любой, кто создает подобную угрозу для России, становится мишенью. Неслучайно развертывание должно начаться только после следующих федеральных выборов. "Канцлер мира" в предвыборной кампании с уже размещенными на территории его страны крылатыми ракетами и гиперзвуковым оружием — это было, пожалуй, слишком.

Нервозность берлинских элит и связанных с ними редакций, безусловно, высока. Кроме того, когда Шольца спросили, ожидает ли он большего сопротивления со стороны населения и даже собственной партии развертыванию оружия дальнего действия, он ответил с воодушевлением, которому позавидовал бы Байден: "Это решение готовилось в течение длительного времени и не стало сюрпризом для тех, кто занимается политикой безопасности и мира". Таким образом, объявление о развертывании не стало неожиданным, оно "долго готовилось", как и заявление о "переломном моменте" 2022 года. Это должно успокоить нервы не меньше, чем приветствие Байдена, назвавшего Зеленского "президентом Путиным".

Ясно одно: нужен враг. Этого требуют перманентные кризисы государства и общества, гнев электората, оружейные компании и буря немецкой неовоинственности с Альянсом 90/"Зелеными" и их антигерманским аппендиксом на самом верху, вплоть до их рупоров вроде Bild, FAZ, Spiegel и ARD/ZDF. Тыл шатается, массы никак не готовы к войне, и над образом врага предстоит еще много работы.

Удивительное соответствие духу времени — с пятницы в палитре снова появилось достаточно красок. Попытка нападения на главу Rheinmetall, о которой сообщили спецслужбы, быстро стала фактом и частью "гибридной войны" (как охарактеризовал ее трубач боевого духа ХДС Родерих Кизеветтер), которая продолжается между Россией и Западом во всех сферах. В воскресенье уже был нанесен ответный удар: пресса выходного дня готовила своих читателей к тому, что автострады и гавани скоро будут использоваться только для перевозки войск и что кое-где уже якобы создаются лагеря для военнопленных. Послание гласит: смиритесь с этим. "Мы" будем идти до "победы".