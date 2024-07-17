Япония исключила поставку Украине оружия и боеприпасов, но помощь оказывать не перестанет

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Япония исключила поставки летального оружия Украине, но продолжит оказывать ей помощь в других сферах. Об этом сообщили в посольстве страны в России.

Япония не планирует отправлять летальное оружие Киеву, законы страны запрещают поставки вооружений другим государствам, вовлеченным в вооруженный конфликт. Как пояснили в посольстве, Токио продолжит поставлять Киеву нелетальное оборудование в виде защитных средств, продовольствия, медицинских аптечек и т. д., полностью исключая передачу оружия и боеприпасов.

Относительно помощи Украине, Япония (...) осуществляет политику контроля передачи оборонного оборудования. В этом контексте для оказания максимальной поддержки Украине Япония до сих пор предоставляла помощь в виде бронежилетов, защитной одежды и масок, небольших дронов и гражданских транспортных средств.

- приводят «Известия» заявление посольства.

Хотя японцы и заявляют о своей пацифистской позиции в отношении Украины, в снабжении Киева боеприпасами Токио все же участвует, хотя и не напрямую. В декабре прошлого года правительство страны разрешило передавать оружие, боеприпасы и его компоненты, произведенные на японской территории по лицензии, обратно тем странам. До этого Великобритания предлагала воспользоваться этой возможностью, получая от японцев произведенные по лицензии 155-мм снаряды, а на Украину поставляя британские.

Также не стоит забывать, что Япония заключила с Украиной соглашение по гарантиям безопасности сроком на 10 лет с передачей Зеленскому весьма крупной суммы в 4,5 миллиарда долларов.