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РИА Новости

Эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует, отметили в "Ростехе"

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Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
Источник изображения: © Минобороны России

"Ростех": эффективной защиты от ракет "Искандера" не существует

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер" не существует, его мощнейшая боевая часть в ходе спецоперации поражает объекты противника со снайперской точностью, заявили во вторник в "Ростехе".

Так в госкорпорации прокомментировали публикацию американского издания Military Watch Magazine (MWM), в которой было отмечено, что баллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" способны маневрировать, что затрудняет их обнаружение.

"Эти комплексы производит наш холдинг "Высокоточные комплексы". Боевые машины активно используются в зоне СВО. "Искандер-М" несет мощнейшую боевую часть. Ее хватит, чтобы уничтожить здание, военный корабль или укрепление. Эффективной защиты от его ракет не существует. В ходе спецоперации "Искандер" демонстрирует снайперскую точность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Ростеха".

В корпорации отметили, что ракеты "Искандера" могут отклоняться буквально на считанные метры, что при их радиусе поражения не играет большой роли: "Либо же бьют точно в цель, как говорят военные – "в колышек"".

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Искандер
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