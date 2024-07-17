В РФ разработали экономичный метод производства антенн для спутников

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали новый экономичный метод изготовления антенн и устройств сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения, в том числе для космических аппаратов. Использование аддитивных технологий позволяет получать более легкие изделия, а также расходовать в несколько раз меньше материала, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Классический способ изготовления антенн и устройств СВЧ со сложной геометрией подразумевает создание первичной заготовки с последующим удалением лишнего материала. Это требует большого количества технологических операций, занимает много времени, при этом до 90% материала может перейти в стружку. Наша технология предполагает печать каркаса изделия на 3D-принтере, последующее нанесение на него проводящего слоя, а затем - основного металлического покрытия. Аддитивный подход к производству не только решает перечисленные проблемы, но и не требует дорогостоящего оборудования, что снижает себестоимость готовых изделий не менее чем на 50%", - заявил участник проекта, выпускник МАИ Павел Бадаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Коллектив института "Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность" МАИ опробовал разные способы нанесения проводящих слоев, и в результате ученые отдали предпочтение химической металлизации. Этот подход позволил получить более равномерное и тонкое базовое покрытие, что благоприятно сказалось на работе готовых устройств с увеличением частоты. Также был найден оптимальный способ нанесения конечного покрытия путем гальванизации.

Антенны и устройства сверхвысокочастотного излучения используются для передачи и приема сигналов на расстоянии. Они применяются в таких областях, как сотовая связь, радиолокация и навигация. Такие компоненты есть в мобильных телефонах, космических спутниках, компьютерах, роутерах, датчиках умного дома, автомобилях и во многих других приборах и механизмах. При этом они часто имеют сложную конструкцию, что делает процесс их производства трудоемким и дорогостоящим.

"Аддитивные технологии только недавно стали популярны в производстве, а использование их в области СВЧ сейчас в самом начале пути. Мы находимся в числе пионеров данной технологии производства. Уже сейчас с ее помощью мы имеем возможность изготавливать прототипы антенн и устройств СВЧ. Изготовленные нами прототипы прошли сравнение с аналогами, произведенными традиционными методами, и результаты измерений показали высокую электродинамическую эквивалентность", - добавил Бадаев.

В настоящее время исследователи ищут пути дальнейшего повышения качества изготавливаемых образцов и ускорения производства. В дальнейших планах - испытания изделий на различные неблагоприятные факторы и предельные режимы эксплуатации, а также выполнение первых заказов в интересах компаний космической и авиационной отрасли.