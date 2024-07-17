Ростех: комплекс "Искандер" в ходе спецоперации демонстрирует снайперскую точность

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" в ходе применения в спецоперации демонстрирует снайперскую точность, сообщили в Ростехе.

"В ходе спецоперации "Искандер" демонстрирует снайперскую точность. Ракеты могут отклоняться буквально на считанные метры, что при их радиусе поражения не играет большой роли. Либо же бьют точно в цель", - говорится в телеграм-канале госкорпорации.

Минобороны РФ за последнее время неоднократно сообщало о результативных ударах "Искандером" в ходе спецоперации. Так, 14 июля ведомство сообщило об уничтожении зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства Германии, радиолокационной станции (РЛС) TRML-4D и обслуживающего состава ВСУ в Днепропетровской области. 13 июля сообщалось об уничтожении на эшелоне около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП Murder и до 120 военнослужащих ВСУ в Харьковской области. 8 июля стало известно об уничтожении "Искандером" пусковых установок РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS в Херсонской области, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня, 4 июля - об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме в Днепропетровской области.

О комплексе

"Искандер-М" - российский ОТРК, предназначенный для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на максимальной дальности до 500 км. Комплекс оснащается двумя основными типами ракет: квазибаллистической 9М723 с модулями радиоэлектронной борьбы для постановки радиопомех и возможностью управления на всей траектории полета и крылатой Р-500, способной автоматически огибать рельеф местности.

В России ОТРК "Искандер-М" находится на вооружении с 2014 года, а полностью перевооружение подразделений ракетных войск и артиллерии РФ на этот комплекс было завершено в конце 2019 года.