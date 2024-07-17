Летчик назвал преимущество бомб ФАБ-3000 с УМПК

Летчик ВКС: производство ФАБ-3000 с УМПК дешевле выпуска ракет

Производство фугасных авиабомб ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) требует меньше времени и средств, чем выпуск ракет. Преимущество планирующих бомб назвал летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России в эфире телеканала «Россия-24».

«Бомба — она планирует, у нее нет своего двигателя. Она опирается только на свои крылья, скажем так. То есть чем с большей высоты и чем быстрее вы ее сбросите, тем она дальше улетит. Это, самое главное, дешево и быстро, в десятки раз быстрее и дешевле, чем цикл производства ракет. Поэтому, конечно, это все переламывает. И радует то, что мы научились делать их в больших количествах. И это неизбежно влияет на ход войны», — сказал он.

УМПК, которым оснащают стандартные бомбы, превращает свободнопадающие боеприпасы в высокоточные. Бомба ФАБ-3000 содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества.

В марте в Минобороны России сообщили, что российское предприятие начало массовое производство ФАБ-3000. Также в стране многократно увеличили выпуск ФАБ-500 и вдвое увеличили производство ФАБ-1500.