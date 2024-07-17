Германия отказалась присоединяться к «истребительной коалиции» и поставлять боевые самолёты Украине

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Германия не будет вступать в так называемую «истребительную коалицию» по примеру других стран и поставлять самолеты Украине. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Германия не располагает истребителями F-16, которые обещали Украине другие страны, а поставлять Киеву другие типы самолетов не собирается. Поэтому призывы некоторых немецких политиков присоединиться к истребительной коалиции и начать передавать Киеву боевую авиацию не актуальны. Тем более такие призывы звучали и ранее, но Берлин отказался от поставки самолетов Украине раз и навсегда.

Это не совсем новое предложение, и в то же время у бундесвера... нет истребителей такого типа. В связи с этим было принято решение, что Германия не будет участвовать в такой коалиции,

— заявил Хебештрайт, добавив, что Германия снабжает Украину системами ПВО и сосредоточена на выполнении этой задачи.

Ранее сообщалось, что и Украина отказалась от второго типа самолетов, не став настаивать на передаче шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen. Как заявили в Киеве, на сегодняшний день Украина сосредоточена только на американских истребителях F-16, два типа самолетов одновременно Воздушные силы ВСУ не потянут. Слишком разные самолеты и логистика.

Как заявили на Западе, первые истребители Зеленский получит уже этим летом, речь идет о шести самолетах. До конца года их количество может возрасти до 20-24, но в Киеве требуют сразу 128.