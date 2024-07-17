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ТАСС

Корабли РФ и КНР на учениях уничтожили подлодку условного противника

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Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России
Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2024" проходят с 15 по 17 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Экипажи кораблей Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) отработали противолодочные действия и провели артиллерийские стрельбы в первый день учений "Морское взаимодействие - 2024". Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Морская часть военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК "Морское взаимодействие - 2024" началась с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена "вражеская" подводная лодка. В ходе практических действий боевые расчеты российских и китайских кораблей выполнили стрельбу из реактивных бомбометных установок", - сказали в пресс-службе флота. Отмечается, что затем корабли провели артиллерийские стрельбы по условным морским целям.

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2024" проходят в период с 15 по 17 июля. Совместный отряд кораблей представлен корветами "Громкий" и "Резкий" Тихоокеанского флота, тремя боевыми кораблями и одним вспомогательным судном ВМС НОАК.

Сообщалось, что в ходе маневров запланированы совместные учения экипажей по ПВО, противолодочные учения с привлечением морской противолодочной авиации НОАК, а также отработка пополнения запасов на ходу. Также моряки двух стран примут участие в тренировке по спасанию на море.

Первые совместные военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС НОАК были проведены в 2005 году в Желтом море. С 2012 года их проводят на регулярной основе в различных регионах. 

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