В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем

В качестве прототипа была выбрана тяжелая боевая машина огнеметчиков на базе Т-72, вооруженная открытым пулеметом калибра 12,7 мм

МОСКВА, 16 июля /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш") запатентовал новую боевую машину, оснащенную дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7-мм, которую предлагается использовать для поддержки боевых машин тяжелых огнеметных систем (БМ ТОС), следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Полезная модель относится к области военной техники и может быть использована в конструкции боевых машин, в том числе боевых машин пехоты, бронетранспортеров, выполненных на базовом шасси танка, а также в качестве машины огневой поддержки боевой машины тяжелой огнеметной системы. <…> Новым является то, что боевая машина оснащена двухплоскостным стабилизированным дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметным вооружением и с теле-тепловизионными приборами наведения вооружения и боекомплектом <…>", - говорится в описании изобретения.

В качестве прототипа выбрана тяжелая боевая машина огнеметчиков на базе Т-72, вооруженная открытым пулеметом калибра 12,7 мм. Отмечается, что за счет установки в новой разработке дистанционно управляемого боевого модуля с 12,7-мм пулеметом повышается точность стрельбы в движении, а теле-тепловизионные приборы наведения позволят вести прицельную стрельбу как днем, так и ночью.

Согласно документу, боевой модуль расположен в правой половине крыши бронекорпуса. Под ним в обитаемом отсеке расположено рабочее место наводчика с видеосмотровым устройством и джойстиком управления боевым модулем. "Дистанционное управление боевым модулем при стрельбе из пулемета обеспечивает защиту наводчика бронированием корпуса и ему не надо вылезать из люка, чтобы управлять пулеметом, что позволяет использовать заявляемую <...> [технику] как машину огневой поддержки боевой машины тяжелой огнеметной системы", - добавили авторы изобретения.

У левого борта в обитаемом отсеке находится рабочее место командира с люком, радиостанцией, приборами наблюдения, которые обеспечивают ему круговой обзор.

В документе также описан пример использования новой боевой машины для огневой поддержки тяжелых огнеметных систем. Так, до занятия огневой позиции БМ ТОС она сможет производить разведку, высаживать десант из пяти человек для обнаружения и уничтожения гранатометчиков и снайперов. Предполагается, что боевая машина будет осуществлять огневую поддержку при ведении огня БМ ТОС и огневое прикрытие при покидании позиции, а также ее эвакуацию в случае боевого поражения или технической неисправности.