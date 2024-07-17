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Вестник Мордовии

"Искандер" сжег под Одессой Як-52 с пулеметом, Bayraktar TB2 и еще 20 БПЛА

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Источник изображения: Фото: "Военный осведомитель"

Неоднократно мелькавший в украинских пропагандистских роликах "охотник за российскими беспилотниками" - Як-52 с пулеметом уничтожен на аэродроме "Гидропорт" в населенном пункте Набережное (недалеко от Одессы). Об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка".

Вместе со старым советским самолетом ВСУ лишились и разведывательного ударного беспилотника Bayraktar TB2 турецкого производства, стоимость которого, по разным данным, может доходить до 5 млн. рублей.

Также необандеровцы потеряли более десятка других БПЛА самолетного типа и довольно крупный дрон Tekever португальского производства, способный выполнять различные задачи на дальности до 1000 км и находиться в воздухе до 20 часов.



Сообщалось о возможности установки на него различного разведывательного оборудования, в том числе радиолокационной станции.

После обнаружения целей по ним отработали воины-ракетчики оперативно-тактического комплекса "Искандер". Уничтожение боевой техники и инфраструктуры необандеровцев продолжается.

Лев Романов

Видео: телеграм-канал "Изнанка"

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  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Як-52
Проекты
БПЛА
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