Эксперт заявил, что информация о применении ВСУ FPV-дронов роем появляется из-за путаницы

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин добавил, что у него нет данных о применении украинскими военнослужащими роевых технологий

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Случаи роевого применения FPV-дронов Вооруженными силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации не зафиксированы, однако зачастую военнослужащие путают групповую работу аппаратов с роем дронов. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"У нас нет информации о применении роевых технологий противником, по крайней мере с FPV-дронами. С другой стороны, мы знаем, что противник работает FPV-дронами в группе. Когда же говорят о работе ВСУ роем, путают ее с групповым применением", - сказал глава ЦКБР.

В групповом применении FPV-дронов может быть задействовано множество пилотов единовременно. "ЦКБР с первого дня СВО готовил расчеты для МО РФ, которые способны летать группой по несколько дронов одновременно. Да, со стороны это может выглядеть как рой: прилетели дроны, которые осознанно и скоординировано действуют между собой - например, пока один отвлекает, двое других заходят с разных сторон и так далее. Но в этом "рое" за каждым дроном стоит человек", - отметил Кузякин.

Глава ЦКБР привел пример, когда несколько операторов FPV-дронов задействуются для работы в "карусели". "Это один из самых эффективных сценариев. Пока один пилот на FPV-дроне прицельно сбрасывает боеприпас, второй только подлетает к зоне сброса, третий уже возвращается, на четвертом меняется батарея, ставится новый боеприпас, а пятый уже на взлете и так далее. При этом все FPV-расчеты находятся относительно рядом друг с другом, координируют между собой работу и передают целеуказание, даже если штурмовая операция растянута на километры. Это нормальное боевое взаимодействие и слаженность FPV-пилотов, но это не рой. Хотя может показаться, что работают FPV-дроны, обладающие искусственным интеллектом и работающие в составе роя", - сказал он.

Гендиректор ЦКБР также рассказал об основных недостатках роевого применения БПЛА. "С момента начала войны, даже до СВО вопросы применения роев были сняты, поскольку оно сопряжено с определенными проблемами. Рой проще сбить, он летит толпой. Рой видит меньше, чем если бы дроны летали, максимально заполняя собой пространство. В случае попадания под луч средств радиоэлектронной борьбы рой сразу осыплется. Это как если бы военнослужащие ходили толпой, особенно под обстрелом. В современной войне это самоубийство", - добавил Кузякин.

Кроме того, специалист уточнил, что слабым местом FPV-дронов являются каналы связи. "Если отваливается управление, дрон теряется. То же самое происходит, если отваливается видео. Когда группа FPV-дронов летит "толпой", очень велик шанс, что потеря связи станет приговором для всех. Когда же дроны летят разными траекториями, если кто-то потеряет связь, на остальных это не скажется ввиду разной геометрии пути", - сказал глава ЦКБР.